今天是329青年節，為革命先烈紀念日，也是屬於青年的日子。國民黨為推動青年世代參政，今天上午邀請第1屆青年事務委員會委員，召開「青年事務委員會」成立記者會。其中，前媒體人蕭羽耘上任青年團執行長，年僅23歲的她，是國民黨青年團史上最年輕，也是首任女性執行長，更被冠上「最美執行長」的稱號，她誓言要改革藍營。

國民黨黨主席朱立倫今出席「青年事務委員會」成立記者會致詞表示，改革這條路非常辛苦也不能間斷，無論有多少辛苦與外界嘲諷，他還是要做對的事，包括邀約更多年輕人加入國民黨，改變黨員結構。

前媒體人蕭羽耘上任國民黨青年團執行長，年僅23歲，是國民黨青年團史上最年輕，也是首任女性執行長。(圖/翻攝自 蕭羽耘IG )

國民黨青年團今(29日)也在臉書發出多張照片，強調100多年過去，年輕人之於社會進步、革新的重要性不曾改變，而「革命精神」發展到今日，年輕人擁有更多發聲管道，也有許多議題等著年輕人發起「革命」。

國民黨青年團表示，過去這段時間力行許多進步議題，包含聲援烏克蘭，參加動保遊行、倡議動物保護，積極推動青年參政、讓更多年輕人貢獻社會，未來會持續綻放熱情，期待青年團能有更多新血加入，一起勇敢前進、努力不懈、永不放棄。