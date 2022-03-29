「NCT DREAM」持續展現成長面貌。（愛貝克思提供）

韓國男團「NCT DREAM」去年以首張正規專輯達成300萬張銷量的里程碑，時隔10個月帶著正規二輯《Glitch Mode》襲捲歌壇，截至27日，僅預售量已高達203萬539張，超越前作《Hot Sauce》的171萬張預售量，再次刷新團體自身紀錄。他們也為此次回歸搶先宣告多項活動，首先於回歸當日與明（30日）為專輯進行2次特別直播，4月5日還將進行線上公演「DREAM STAGE ： GLITCH MODE」。專輯公開後空降韓國各大音源平台榜單前段班、佔據韓國各通路專輯銷售排行榜一位、橫掃28國iTunes專輯排行榜冠軍。

專輯發行當日，成員們以帥氣黑色西裝現身線上記者會，「NCT DREAM」出道時平均年齡僅15.6歲，被問到與出道時的變化，MARK表示「我認為我們就是代表『成長』的團體，從〈Chewing Gum〉起持續展現成長面貌，漸漸變得成熟與穩重，因正規一輯受到極大的喜愛，為了展現進步的樣貌而更加努力」；對於新專輯的目標，仁俊說「非常感謝此前受到很大的喜愛，我付出很多努力希望證明自己是值得被愛的人」，MARK則說「專輯是想著粉絲而籌製的，我們不會將受到的喜愛視為理所當然，將這份心意融入專輯中，也抱持著未來會持續成長的想法籌備，希望這些心意能傳達出來」。

主打歌〈緩衝中 (Glitch Mode)〉是首帶有強烈中毒性的嘻哈舞曲，講述看見喜歡的對象就會如同緩衝似地愣住的模樣；楷燦表示「只要聽過一次就會不停在腦中盤旋，是作曲家為他們專屬打造的歌曲，非常適合我們」；JENO補充「擁有許多能在舞台上展現的有趣元素，初次聆聽時已在腦海中刻劃很多畫面」。提到「NCT DREAM」就不能錯過舞台表演，志晟說道「此次編舞將『lag』、『error』、『觸電』等關鍵字形象化，如同歌名『緩衝』般的舞蹈動作是編舞的重點，任何人都能輕易模仿」；仁俊則說「編舞很新穎，和歌曲十分搭配」同時向編舞家表達感謝之意。

「NCT DREAM」第2張正規專輯《Glitch Mode》已在台與韓國同步數位發行。