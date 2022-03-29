騎士遭遊覽車輾過喪命 原來是他惹的禍！ 22:452022/03/29 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區興豐路與介壽路二段路口晚間6點多發生死亡車禍。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區興豐路與介壽路二段路口，晚間6點多發生死亡車禍，機車騎士傷重當場死亡，警方獲報到場先在路邊搭起大體帷幕，引起民眾關注，詳細肇事情形還有待調查釐清。 警方調閱監視器發現，1名行人因要閃避路邊違停車輛走到車道上，53歲的毛姓機車騎士與行人發生碰撞，騎士車輛向左倒後，一旁遊覽車駛過，右後輪碾壓到騎士，騎士當場失去生命跡象。 警方指出，遊覽車駕駛酒測值為0，後續違停駕駛、行人、遊覽車司機3人詢後將依過失致死移送桃園地檢署偵辦。 接軌國際 櫃買中心修正永續發展債券資訊揭露規定 台東遊覽車與機車對撞 女騎士腿部嚴重骨折 #騎士 #行人 #違停車輛 #遊覽車 #機車騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東山林晚間突傳微弱呼救聲 駕駛一動作救了騎士命 19:392022/03/26 社會 被台積電耽誤的舞者！騎士等紅燈伸懶腰 下秒動作真動感 18:412022/03/26 社會 苗栗泰安落石1天砸2車 遊覽車女志工受傷 休旅車駕駛骨折 19:142022/03/24 社會 騎士載妹甩帥翹孤輪 下秒車失控噴飛 驚悚過程曝 18:362022/03/26 搜奇 竹市讓行人好行 24路段騎樓順平 04:102022/03/29 地方新聞 女駕駛「打水漂」翻車暴衝騎士重傷 救命招曝光禁做這事 18:042022/03/28 社會 後座載美眉騎士還看手機追撞前車 網哼名歌：摔到分手 22:422022/03/28 社會 騎士載妹闖紅燈擦撞「整車摔水溝」 2人翻一圈消失路面 21:422022/03/23 社會 櫃買中心修正 永續發展債券作業要點 04:102022/03/28 證券．權證 遊覽車駕駛工時 最多11小時 04:102022/03/23 金融．稅務 台中女騎士遭撞爆頭身亡 酒駕男落跑逃市區再撞2車才被逮 09:502022/03/25 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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