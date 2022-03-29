桃園市八德區興豐路與介壽路二段路口，晚間6點多發生死亡車禍，機車騎士傷重當場死亡，警方獲報到場先在路邊搭起大體帷幕，引起民眾關注，詳細肇事情形還有待調查釐清。

警方調閱監視器發現，1名行人因要閃避路邊違停車輛走到車道上，53歲的毛姓機車騎士與行人發生碰撞，騎士車輛向左倒後，一旁遊覽車駛過，右後輪碾壓到騎士，騎士當場失去生命跡象。

警方指出，遊覽車駕駛酒測值為0，後續違停駕駛、行人、遊覽車司機3人詢後將依過失致死移送桃園地檢署偵辦。