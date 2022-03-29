近期傳出俄羅斯對烏克蘭城市使用白磷彈（white phosphorus munitions），引發外界對該國的批評，不過有專家指出，情況可能「更糟」，因為就烏克蘭提供的部分畫面來看，俄軍使用的不是白磷彈，而是由多管火箭系統發射的集束凝固汽油彈。
根據報導，伊爾平（Irpin）地方首長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）先前表示，俄軍於當地使用會黏在人類皮膚上不斷燃燒、導致受害者痛苦且死亡風險更高的白磷彈；記者卡契羅（Rohit Kachroo）也提供自首都基輔（Kyiv）往伊爾平方向拍攝到的畫面，可見遠方一團「閃閃發光的熾熱物體像雨點般落下」。
不過以分析中東衛星影像聞名的公開情報分析師「Samir」在推特上表示，上述畫面中俄軍使用的武器並非白磷彈，而是更糟糕的燒夷子母彈，因為其在空中炸開時呈現鎂燃燒的閃亮白色火焰，不是磷燃燒時帶有大量煙霧的暗黃色或橘色火焰。
「Samir」進一步指出，鎂正是俄軍9M22S火箭的關鍵材質，且俄軍並非首度動用該型武器，其近年於支援敘利亞政府軍時，已使用過「無數次」不具導引能力的9M22S火箭。
軍事專家漢布林（David Hambling）在《富比世》（Forbes）表示，與BM-21多管火箭系統搭配，俄軍能在20秒內發射40枚122公厘的9M22S火箭，每枚火箭包含180枚由六角形鎂合金外殼組成、填充汽油等燃燒劑的子彈頭，不僅單枚火箭的覆蓋範圍可達250英呎（約76.2公尺）乘250英呎，且燃燒時同樣會黏在目標上，也很難將其熄滅。
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