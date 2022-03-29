Mayor of Irpin says Russia targeted suburbs of Kyiv with white phosphorus last night. Here’s what we saw from the centre of Kyiv. pic.twitter.com/wifOqbTkIW — Rohit Kachroo (@RohitKachrooITV) March 23, 2022

近期傳出俄羅斯對烏克蘭城市使用白磷彈（white phosphorus munitions），引發外界對該國的批評，不過有專家指出，情況可能「更糟」，因為就烏克蘭提供的部分畫面來看，俄軍使用的不是白磷彈，而是由多管火箭系統發射的集束凝固汽油彈。

根據報導，伊爾平（Irpin）地方首長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）先前表示，俄軍於當地使用會黏在人類皮膚上不斷燃燒、導致受害者痛苦且死亡風險更高的白磷彈；記者卡契羅（Rohit Kachroo）也提供自首都基輔（Kyiv）往伊爾平方向拍攝到的畫面，可見遠方一團「閃閃發光的熾熱物體像雨點般落下」。

不過以分析中東衛星影像聞名的公開情報分析師「Samir」在推特上表示，上述畫面中俄軍使用的武器並非白磷彈，而是更糟糕的燒夷子母彈，因為其在空中炸開時呈現鎂燃燒的閃亮白色火焰，不是磷燃燒時帶有大量煙霧的暗黃色或橘色火焰。

this isn't White Phosphorus, these are thermite incendiary submunitions which are in fact even worse. we've seen similar footage of these unguided 9M22S incendiary Grad rockets in use by the Russians in Syria countless times before https://t.co/szTtXQkGPy — Samir (@obretix) March 24, 2022

「Samir」進一步指出，鎂正是俄軍9M22S火箭的關鍵材質，且俄軍並非首度動用該型武器，其近年於支援敘利亞政府軍時，已使用過「無數次」不具導引能力的9M22S火箭。

軍事專家漢布林（David Hambling）在《富比世》（Forbes）表示，與BM-21多管火箭系統搭配，俄軍能在20秒內發射40枚122公厘的9M22S火箭，每枚火箭包含180枚由六角形鎂合金外殼組成、填充汽油等燃燒劑的子彈頭，不僅單枚火箭的覆蓋範圍可達250英呎（約76.2公尺）乘250英呎，且燃燒時同樣會黏在目標上，也很難將其熄滅。