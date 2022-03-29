爭鮮迴轉壽司受到許多台灣人青睞，認為一盤30元很划算，有網友好奇去爭鮮點哪一盤CP值最低？引起一陣熱烈討論，結果「玉米軍艦」被最多人點名不值30塊，甚至有人直呼「真的盤」、「盤到天際」、「比天龍人還盤」！

有網友在《PTT》表示，他個人認為去爭鮮點花壽司、花椰菜、海帶絲、玉米筍、毛豆、鮪魚沙拉、玉米軍艦、稻荷、黃瓜細捲與旗魚鬆細捲CP值都很低，好奇詢問大家，覺得哪一盤不值30塊，卻混在整家店裡跟其他的賣一樣價錢？

不少網友一致點名玉米軍艦，紛紛回應「玉米啊，盤到天際」、「吃完結賬才會發現不值」、「點玉米比天龍人還盤」、「玉米一票」、「玉米啊，不如吃玉米蛋餅」、「絕對是玉米」、「玉米跟肉鬆」、「會買玉米軍艦的真的盤」。

此外，還有人說「除了鮪魚、鮭魚，其他我覺得都不值」、「玉子燒，不就是蛋」、「毛豆，俗到不行」、「黃瓜細卷吧」、「味噌湯啊，是他們回本的最大工具」；也有人回「我覺得值得」、「不爽不要吃啊，有人逼你吃嗎？」、「覺得不值可以不要拿啊」。

還有網友認為，其實應該每盤都不值30元，不然他們要賺什麼，直呼「窮鬼才在那邊追求cp值」。