鏡電視29日召開董事會，推舉中華電信前董事長鄭優擔任董事長，並規畫5月8日開播，鄭優29日表示，鏡電視將在MOD、有線電視以及爭取多元平台上架。

對於這次決定接下鏡電視董座一職，鄭優表示，前陣子鏡電視更換三任董座引發不少風波，鏡電視董事會後來與他接觸，邀請他擔任董事長，他考慮了一下，基於他過去擁有經營電視台的經驗，並認為台灣電視產業應該還有一些改善空間，是時候可以貢獻一己力量，因此決定接受邀請。

鏡電視目前已在Youtube直播，未來規畫上架的平台，鄭優說，MOD原本就是上架的平台之一，未來也會爭取在有線電視系統台上架，且基於播出平台多元化考量，也會將OTT平台納入，他會盡最大努力讓鏡電視朝向多平台上架方向發展，以爭取更多收視觀眾。

鄭優曾擔任中華電信董事長，目前擔任台塑石化及福懋科技獨立董事，在中華電信任內致力於推動MOD改革等，推升MOD用戶數大幅成長至超過200萬。對於未來在鏡電視的一番新作為，鄭優強調，鏡電視這次取得NCC申設新聞台執照，在營運計畫書提出多項承諾，同時NCC也做出相對的「廢止」執照條款，未來一定會遵守並落實承諾以及相關規範。

最重要的是，鄭優認為，這次是台灣十年來第一次發放新聞台執照，希望能做出符合社會大眾期待乾淨、正面的內容，以及多元、專業、深度、國際、藝文、弱勢等等六項特色的新聞內容，爭取更多觀眾認同，希望走出與現有新聞台有所區隔以及社會大眾接受的一條道路來。