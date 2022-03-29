不老男神林志穎和嬌妻陳若儀婚後育有3個寶貝兒子，其中大兒子Kimi曾和爸爸登上陸綜《爸爸去哪兒》，當時才4歲的他，超萌模樣吸粉無數，不過隨著節目結束，他也回歸學生生活，之後夫妻倆重視孩子隱私，都沒再曬出Kimi的正面照，現已12歲的他，已長得相當高大，引起網友熱議。

陳若儀近日在社群分發文，透露出去買東西時，Kimi都會幫忙提東西，讓她直呼感動，並感性表示「週末就是家庭日、多陪陪孩子、長大好像一瞬間」，而她也曬出Kimi的背影照，只見他已長得非常高大。

其實，前幾天陳若儀就有曬出一張Kimi睡覺的近照，有感而發表示「哥哥12歲，一直覺得他還是個小孩，感覺就這麼幾個月，好像一瞬間，突然長大般，不太需要我的感覺。」

原來Kimi現在有自己朋友圈，爸媽也不再是他的全世界，陳若儀坦言有些失落感，但知道這是必經過程，「懂得放手，讓孩子們自在飛翔」，雖然陳若儀感性發文，但網友全都被Kimi的「睡顏」給驚豔到，超長睫毛讓網友都直呼「長得真好看！基因優良」。

林志穎是演藝圈著名不老男神，47歲仍保養得宜，而老婆陳若儀也不惶多讓，生3胎仍維持苗條身材還有少女外貌，近日和閨蜜合體拍抖音，穿著短版上衣的她，中空露出纖細蠻腰，好身材根本看不出是3寶媽，令人稱羨不已。