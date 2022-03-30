ABC電視台初步收視數據顯示，今年奧斯卡頒獎典禮共吸引全美1,536萬名觀眾收看，雖較去年受疫情影響的985萬人高出56％，但仍是史上第二低。其中收視高點落在影帝威爾史密斯為了保護愛妻掌摑頒獎人克里斯洛克。

威爾史密斯一掌竟揮出1740萬人 收視率比去年狂增32％
威爾史密斯頒獎典禮爆走 看奧斯卡史上13爭議時刻
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