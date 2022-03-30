ABC電視台初步收視數據顯示，今年奧斯卡頒獎典禮共吸引全美1,536萬名觀眾收看，雖較去年受疫情影響的985萬人高出56％，但仍是史上第二低。其中收視高點落在影帝威爾史密斯為了保護愛妻掌摑頒獎人克里斯洛克。