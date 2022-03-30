奧斯卡典禮吸引1,536萬人收看 較去年暴增56％ 06:342022/03/30 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ABC電視台初步收視數據顯示，今年奧斯卡頒獎典禮共吸引全美1,536萬名觀眾收看，雖較去年受疫情影響的985萬人高出56％，但仍是史上第二低。其中收視高點落在影帝威爾史密斯為了保護愛妻掌摑頒獎人克里斯洛克。 威爾史密斯一掌竟揮出1740萬人 收視率比去年狂增32％ 威爾史密斯頒獎典禮爆走 看奧斯卡史上13爭議時刻 #收視 #收看 #吸引 #奧斯卡 #典禮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奧斯卡／威爾史密斯「不滿妻子被調侃」衝上台揍人 轉播緊急消音 11:232022/03/28 娛樂 看威爾史密斯掌摑事件 隋棠：用說的會更好 18:262022/03/29 娛樂 Lulu揭台上被羞辱傷疤 她沒開扁反曝「最舒坦的回擊方式」 16:142022/03/29 娛樂 奧斯卡頒獎 威爾史密斯護妻揍人 04:102022/03/29 娛樂新聞 球評「喇叭」抗癌復出 昔隊友難忘劈腿接球招 23:562022/03/29 娛樂 啪！威爾史密斯「呼巴掌」梗圖瘋傳 他曝30秒細節笑翻：拿影帝不意外 05:152022/03/29 娛樂 克莉絲汀史都華紅毯做自己 新世代展現非典型裝扮 10:552022/03/29 娛樂 威爾史密斯打人 博恩爆地獄哽：玩笑絕對不能亂開 11:222022/03/29 娛樂 總統忠烈祠主持春祭 慰問烈士遺族代表 12:122022/03/29 政治 威爾史密斯怒揍克里斯慘了「犯影藝學院1規定」最重處分曝光 09:362022/03/29 娛樂 奧斯卡巴掌過後 吹牛老爹：威爾史密斯和克里斯洛克重修舊好 03:292022/03/29 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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