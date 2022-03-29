數位化受眾注意力被無限分散的時代，職業運動需要努力炒作更多新噱頭吸睛；日本職棒火腿隊今(29)日回到主場北海道札幌巨蛋球場比賽，監督「BigBoss」新庄剛志坐在飛天摩托車飛行從空中降落，堪稱史上最浮誇出場方式；雖然如此帥氣登場，但新庄剛志致詞時卻「穿越時空」，口誤把2022年講成了2020年。此外，台灣旅日打者王柏融也在一束光線指引下跑步出場，主場為帶給觀眾震撼體驗絞盡腦汁使用黑科技。

火腿隊上週在軟銀鷹主場3連戰苦吞3連敗，今天回到北海道札幌巨蛋球場主場出戰西武獅，動用黑科技盛大進行主場開幕戰；外野螢幕打造成飛船意象，球員從距離地面5.75公尺的高台上，搭乘升降機從台上下來，再跑進場中，非先發球員及教練一一唱名出場，台灣球員王柏融也在全場都暗下來的場中，在一束光線指引下跑步出場。

而監督「BigBoss」新庄剛志的嶄新出場方式更讓全場觀眾驚呆，只見他坐在一架大型的摩托車上，被工作人員推出來，此時飛天摩托車緩緩升空，新庄剛志面不改色、毫不懼怕地帥氣乘坐在飛天摩托車上，這畫面看得所有球迷目瞪口呆，這架載人無人機在球場繞行一圈後緩慢安然降落。只見新庄剛志監督脫掉飛行頭盔，讓大家清楚看見他的臉，再從飛天摩托車上走下來，把身上紅色飛行夾克脫掉，帥氣地往旁一丟。

新庄剛志拿起麥克風就說：「這是世界第一的開幕！」一番豪氣開場白贏得全場掌聲；他表示，「這是札幌巨蛋的開幕戰，我們一定會在札幌打造一支讓全國每一個人都微笑的球隊，火腿球迷、西武獅迷們，當兩支球隊的球員打得好，球場就會合而為一，我懷著把職業棒球打造成精彩運動的願望，在此宣布2020年火腿鬥士隊開幕賽開打。」新庄剛志顯然把2022年誤講成2020年。

新庄剛志不論當球員或監督時期，都以華麗出場聞名，2006年6月6日在札幌巨蛋舉行與阪神猛虎的比賽中，他就曾從距離地面50公尺的的穹頂天花板上，騎著鞦韆一路直滑落到地面。而新庄剛志本次所駕駛的飛天摩托車驚豔全場，是來自東京的A.L.I. Technologies公司所推出的商品，去(2021)年10月26日限量預購發售200輛，售價為7,700萬日圓（約合新台幣1,780萬元），堪稱是可飛翔在天空中的超跑。