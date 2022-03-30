繼Xbox推出了可免費一次玩上百款主機、PC、手機與平板電腦版遊戲的Xbox Game Pass，更從上月起全面降價後，今（29日）PlayStation也釋出全新6月的PlayStation Plus方案，一樣主打提供過百款遊戲，更結合PlayStation Plus和PlayStation Now，推出了三種會員層級的訂閱方案，讓會員有更多的選擇。

全新的「PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL」基本方案，基本與現有享有與目前的PlayStation Plus會員相同的福利，每個月可以下載兩款遊戲、獨家折扣、保存遊戲的雲端儲存空間、多人線上遊玩的存取權限，每月同樣為198元、每季488元、每年1188元。而再升一級的「PLAYSTATION PLUS EXTRA升級方案」，除了擁有基本所有福利以及，還有新增多達400款廣受歡迎的PS4和PS5遊戲，包括PlayStation Studios和第三方合作夥伴的暢銷作品，均為可下載並遊玩升級層級的遊戲，每月298元、每季808元、每年1988元。

至於頂級的「PLAYSTATION PLUS PREMIUM尊貴方案」，除了享有基本和升級層級的所有福利以外，更新增多達240款額外遊戲，包括透過雲端串流提供PS3遊戲、在初代PlayStation、PS2和PSP世代中，深受喜愛的經典遊戲串流與下載選項，還有在目前可使用PlayStation Now的市場中，提供升級和尊貴層級、內含之初代PlayStation、PS2、PSP和PS4遊戲的雲端串流存取權限，可以使用PS4和PS5主機以及電腦來串流遊戲，同時也將提供期間限定的遊戲試玩服務，可讓客戶在購買部分遊戲前先行試玩。

不過目前台灣則未有提供此選項，而是推出了針對特定市場的「PlayStation Plus Deluxe高級方案」，可讓玩家下載和遊玩在初代PlayStation、PS2和PSP世代中深受喜愛的經典遊戲，並提供期間限定的遊戲試玩服務，會員也將享有基本和升級層級的權益，台灣每月定價為338元、每季928元、每年2288元。

至於Xbox Game Pass的服務則從上月起全面降價，可以65折購買全方案的服務，只要首月30元、每月299元的PC加主機的ULTIMATE方案，即可免費一次玩上百款主機、PC、手機與平板電腦版的遊戲，還擁有Xbox金會員的資格，以享連線遊戲等服務，還有獨家會員折扣、優惠等，不必再一直購買遊戲，還能在不同裝置上遊玩，可是相當划算的方案，不過當然一些大作仍是需要付費，但相對會不定期的推出優惠。