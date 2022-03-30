蘋果針對iPhone SE3砍單消息沸沸揚揚，外資圈啟動調查，海通國際證券指出，iPhone SE3入門款定價高達429美元實在太貴，不利銷售，將全年出貨量由2,800萬支下修至2,200萬支；摩根大通證券則把iPhone SE3上半年備貨量由1,800萬支降至1,200萬支，惟強調其他iPhone產品線並無太大風險。

外電近日報導，蘋果第二季計畫減少20％的iPhone SE機型訂單，意味俄烏衝突、通膨飆高已經侵蝕到消費者的信心。海通國際證券電子研究主管蒲得宇對此表示，以銷售區域來看，俄羅斯、東歐地區占iPhone銷售比重並不高，真正的關鍵還是在大陸市場，蘋果不斷努力促使原本華為的用戶改用iPhone，可望持續拉升高階領域的市占率，不過，大陸智慧機市場走軟的狀況也還在持續中，不得不慎。

相較於外界認為俄烏戰爭可能衝擊需求，蒲得宇強調，iPhone SE3入門款起步價高達429美元，定價明顯太貴，才最可能是衝擊銷售的主因，因而下修iPhone SE3全年出貨量預期至2,200萬支，調整幅度約20％。儘管海通國際對iPhone SE3轉趨保守，但iPhone 13系列訂單有撐，下半年將推出的iPhone 14系列產品陣容強大，正面看法不變。