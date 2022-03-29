華視轉播MLB美國職棒邁入第二年，於今（29日）舉辦2022《美國職棒看華視》記者會，公廣集團董事長陳郁秀、華視總經理陳雅琳、以及主播錢定遠、陳亞理、球評耿伯軒、王雲慶、加上今年首度加入美國職棒看華視轉播球評行列的潘忠韋(喇叭)，一起蒞臨記者會現場。記者會也請來華視《52動起來》的兩位美女主播林奕雯、林淳霈擔任主持人。而華視也響應各位觀眾的敲碗，果斷提前於4／8轉播MLB首場開幕戰(休士頓太空人HOU VS.洛杉磯天使LAA)，為了不讓全台球迷錯過今年大谷翔平的首場開幕戰風采！

公廣集團董事長陳郁秀特地到現場勉勵大家：「體育一直是華視開台以來，最重視也最重要的項目之一。去年開啟華視轉播MLB元年！透過每週末轉播精彩的即時賽事，無論是凌晨、白天、夜晚，都吸引不少球迷們在螢幕前守候精彩賽事轉播。華視有最堅強專業的體育主播和球評陣容，以及最專業的工程團隊做後盾。相信無論是轉播品質和節目精彩度，一定不會讓大家失望。在這裡我也要先透露，除了MLB華視也正積極爭取另一個國際重大賽事的轉播！讓邁入五十一歲的華視今年充滿滿動能。」華視總經理陳雅琳也說：「去年華視開台五十年首次轉播MLB收視成績節節高升，今年華視五二動起來，更要提供給觀眾共多元的體育賽事和服務。除了轉播精彩賽事之外，也將會有好球回顧，賽況分析等深入的觀點和報導。」

近期抗癌成功的潘忠韋(喇叭)，不僅是前職棒球員，現在也是一位眾所皆知的專業球評，復出後今年立馬受邀加入美國職棒看華視的球評團隊，他表示：「去年知道華視轉播MLB賽事，就很高興國際最頂級的棒球賽事在台灣能讓更多人看見，今年接到邀請就很興奮能參與轉播，希望能帶著健康的身體陪伴大家一整個球季。」復出的他近期也有與主播錢定遠合作轉播球賽，開心地說：「錢主播對我來說他就是名人堂等級的主播，認識久了私下變得無話不談。最印象深刻的是有次與他轉播，開場我完全沒聲音，眼睜睜看著自己無法出聲，讓錢主播一人撐全場，覺得很不好意思，但也打從心底佩服他。」主播錢定遠也笑說：「當天確實驚動球場不少工作人員！」

對於今年首度加入轉播團隊的潘忠韋(喇叭)，其他位主播、球評都替他感到非常開心，尤其主播陳亞理開心地說：「喇叭過去就是老朋友，也是福斯時期長期搭配的同事，他能夠抗癌成功復出，替他感到很開心。」而當時潘忠韋(喇叭)在球員時期擔任一壘手劈腿接球的美技，更讓曾經是隊友的球評耿伯軒感慨地說：「喇叭哥守備時的劈腿接球令我印象最深，職棒已經來到30年還是沒有幾個人可以做到，球員後期膝蓋其實都不太好，常常會在揮棒落空後單膝跪地，但他揮棒後雖然一樣單膝跪地，但卻是轟出一記漂亮全壘打實在太厲害了！」讓人更期待潘忠韋(喇叭)今年的加入。

華視針對歷年運動賽事支持不遺餘力，包括2014仁川亞運、2017世大運、2018世足賽以及這兩年的MLB賽事都盡心力在提供全民優質轉播服務。今年華視是無線台獨家轉播，希望全台觀眾能一同觀賞這項國際棒球賽事。今年雖遇勞資雙方問題延後開賽，但MLB賽事依舊打滿162場，共計12支球隊能進入季後賽，而今年國聯取消投手上場打擊改採DH制，讓一些上了年紀具備打擊實力守備能力卻下滑的選手有更多機會，無疑增加比賽的可看性與精彩度。華視也將於4／9週六上午九點轉播(休士頓太空人HOU VS 洛杉磯天使LAA)，未來每週末也將與六位專業頂尖的主播、球評所組成的鑽石級轉播團隊共同為全台觀眾服務，從4月例行賽到11月冠軍賽，提供最精彩、最即時、最熱血的高品質賽事轉播。