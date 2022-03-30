美國運輸類股近期走高被視為股市樂觀訊號。因為運輸業有預先反映景氣榮枯作用，當該類股表現優於大盤，即顯示經濟強健而增加股市上漲動能。

追蹤優比速（UPS）到聯合太平洋鐵路（Union Pacific）等20檔運輸股的道瓊運輸平均指數28日上漲0.6％收16,482.79點，高於去年底收16,478.26點，完全收復今年初以來的跌勢。3月以來累漲約8％。

相較之下，道瓊工業和準普爾500等重要指數今年來累跌3.8％和4％。兩者3月來分別累漲逾3％和4.7％。

經濟持續成長帶動貨物、原物料和旅行等需求增加，讓經營鐵路、飛機、航運到卡車等運輸業者都看好經營前景，讓部份投資人開始注意運輸股表現，視之為健全的商業環境能支撐各產業發展的指標。

投資人擔心聯準會連續升息對抗高通膨，可能影響美國經濟發展，因此運輸股上漲對他們來說是好兆頭。

道富環球顧問投資策略長亞倫（Michael Arone）認為運輸股表現可能顯示出，美國經濟較部份投資人預期更具復元力和穩健。今年來航運商Matson、安維斯租車（AVIS）和油輪駁船運營商Kirby等股價各累漲35％、25％和23％。

另外，航空業表示旅遊需求正回升，即使燃料成本走高而要調升票價，但仍看好消費者願意接受。專家認為這反映目前市消費需求強大，民眾在其他領域也願意花錢。