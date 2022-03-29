女星熊熊（卓毓彤）臉蛋姣好還有G罩杯身材，成為公認的美胸女神。近日她在小S的節目公開6年前拍的寫真，不僅男主持人派翠克看得直呼「想放大」，還被製作單位後製小草莓。不過，熊熊早就在臉書公開過原圖，直逼「真人娜美」的身材實在賞心悅目。

熊熊最近上節目《小姐不熙娣》透露6年前拍寫真時，認為這有可能是最後一本，因此大膽嘗試清純、龐克或芭比娃娃風格，更直指尺度「沒有到露點，但是也差不多」，接著秀出當時的某張清涼照，畫面中，她的一頭長髮隨風飄逸，坐在沙灘望向遠方，陽光剛好灑落在身體，呈現出唯美的風格，不過，熊熊補充那件內在美是用吉他的Pick一片片黏的，「所以中間很多縫隙，我是只有貼胸貼」。

小S看完馬上覺得這張很嬉皮風，誇讚很喜歡，但又好奇男生的想法，一旁的派翠克直言：「如果是電子的，就是先放大。」超真實的反應逗樂全場來賓。熊熊繼續介紹下一張尺度更大的，原來內在美是用透明Pick拼貼的，美胸輪廓若隱若現，連其他女來賓都異口同聲地說：「這我也會想放大！」

小S接過紙本的寫真後，讚嘆很像貝殼，熊熊表示當時團隊的計畫就是要做成美人魚上岸的概念；被問到未來還會再拍下本嗎？熊熊猶豫1秒，回：「我現在都幾歲了，誰想看啊」，接著解釋若要再拍，會結合自身故事而非單純寫真。

由於這兩張照片的尺度很大，播出時已被製作單位上小草莓，不過熊熊2015年宣傳實體活動時，曾在臉書公開寫真美照，當時掀起轟動，被大票網友留言：「天使臉孔 魔鬼身材」、「真的是正翻了」、「後頸應該不好受吧」、「解封了」。