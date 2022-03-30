安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）警告，美國民眾在未來兩、三季將感受「生活成本」危機，他還指出聯準會（Fed）對抗通膨進行升息，恐讓美國經濟陷入萎縮。

繼Fed在3月啟動逾3年來首次升息後，市場預料接下來Fed升息舉動還會更加積極。目前利率期貨顯示，Fed將在5月升息兩碼，到今年底前升息幅度總計將達2.5個百分點。

伊爾艾朗認為，Fed大舉升息將使美國經濟成長付出代價，他在接受訪問時指出「債市相信美國通膨過高，Fed已經大幅落後曲線」，他說Fed為了趕上通膨加速升息，恐令經濟陷入衰退。

目前部分市場指標已凸顯衰退風險正在上升，周一（29日）3年期美債殖利率曾超越10年期和30年期美債殖利率，形成殖利率曲線倒掛。該現象通常預告美國經濟在未來12個月可能陷入衰退。

不過3個月期與10年期美債殖利率曲線現今仍呈現穩定上升趨勢，兩者利差在上周末達1.93個基點。

伊爾艾朗還補充，美國消費者未來幾個月將感受到生活成本增加之痛。他說：「我們正在關注生活成本危機，預料未來兩、三季消費者就會感受到通膨帶來的衝擊，消費者信心將因此受到嚴重打擊。」

他補充雖然消費者手中仍擁有聯邦政府在疫情期間發放的紓困現金，可以吸收生活成本增加，不過高通膨與高利率最終還是會侵蝕到民眾的一般生活。伊爾艾朗解釋，由於需求強勁讓企業掌有定價權力，企業將會把多出成本轉嫁到消費者身上。整體而言，當民眾對生活成本高漲有感時，將會是一段難熬的時期。

他還提到，美股迄今表現相對良好，這是因為投資者找不到更好的投資標的。

美國本周將公布多項經濟指標，包括周二的JOLTS職位空缺調查、周三則有「小非農」之稱的ADP就業報告、周四是Fed偏好的通膨指標—核心個人消費支出（PCE）物價指數，以及周五的3月非農就業報告，這些指標都有助Fed決定日後升息速度與次數。