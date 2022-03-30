美國司法部支持一項反壟斷法案，擬禁止亞馬遜、谷歌和蘋果等大型數位平台偏袒自家產品與服務，削弱競爭對手的做法，此舉顯示出拜登內閣首度高調支持反托拉斯立法。

美國司法部立法事務代理助理部長希恩（Peter Hyun）致函參議院司法委員會兩黨領袖，表示「司法部認為擁有主導力量的平台崛起，對公開市場與競爭構成威脅，為消費者、企業、創新、彈性、全球競爭與美國民主帶來風險。」

希恩在信中表達對《美國線上創新與選擇法案》的支持；參議院的司法小組1月在兩黨投票准批該法案。

亞馬遜、谷歌、蘋果和其他科技業者反對這項立法，表示這將提高公司提供熱門服務的難度。

此外，反對立法的科技巨擘亦表示，線上市場、搜尋引擎和應用程式商店，從自家受歡迎的產品獲利是公平的。

不過司法部則強調不同的觀點，稱平台的主導地位給予他們不受約束的力量，影響其他企業的命運，而限制平台的行為則能帶來巨大助益。

司法部在信中表示，「主導平台的差別對待能削弱其他創新者和企業家的報酬，降低創新和創業動機。更重要的，這項立法可能支持新科技企業成長，最終能形成重要的牽制力，制衡大型平台。」

這項在研議階段的法案補充現有反托拉斯法的不足，闡明哪些行為被國會視為違反競爭和非法，法案將能強化司法部與美國聯邦貿易委員會（FTC）的執法能力。

拜登內閣的支持提高法案過關的可能性，不過仍面臨產業界的抵抗。在此同時，部分保守派議員對擴張政府監督數位市場的權力，抱持謹慎態度，而包括加州在內的部分民主黨議員表示，該項立法不公平地針對少數幾家大型科技業者。