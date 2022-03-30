俄烏代表周二在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪談判，據官員透露已獲得重大進展，俄國宣稱將大幅降低在基輔的軍事行動，歐美股市應聲大漲。

俄烏和談傳出捷報後，歐股全面大漲，英國大盤上漲1.2％，德國與法國股市均勁揚逾3.2％，Stoxx 600泛歐股市指數飆漲近2％。

美股跟進開高，道瓊工業指數漲逾300點或0.9％，標普5百指數揚升0.7％，科技股雲集的那斯達克指數更大漲1.2％。道指與標指已連續3個交易日收紅，標指自3月14日的低點反彈以來則已大漲逾10％。

居間斡旋的土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）周二下午對外指出，「和談已取得俄烏開戰以來最大的進展。」路透社報導指出，俄羅斯國防部副部長（Alexander Fomin）在會後表示，俄方已決定大幅降低在基輔與車尼哥夫等地的軍事行動，烏克蘭談判代表則提出採取中立換取安全保證的提議。

烏克蘭官員稍早表示，由於情報顯示俄軍可能計畫對平民撤離路線進行攻擊，因此烏克蘭周一無法開啟讓平民撤離的人道走廊。

在舉行會談前，土耳其總統艾多安向談判代表喊話，指「我們正進入到可以獲得具體成果的關鍵階段，全世界都在等你們的好消息。」

就在舉行新一輪和談前夕，烏克蘭總統澤倫斯基則將砲火指向西方國家，抨擊西方政府領袖不願升高對俄羅斯的制裁，也不願對烏克蘭供應更強大的武器。

澤倫斯基周一晚上發表電視演說呼籲國際社會對俄羅斯採取更嚴厲的制裁，包括立即禁運俄羅斯石油給歐盟。「如果制裁方案太弱或是未發揮足夠的效果，這將給予俄羅斯一種危險的想法，即他們可以繼續目前的侵略行動，而付出代價的卻是烏克蘭人的性命，好幾千條的人命。」

歐盟至今都不願終止向俄羅斯購買石油與天然氣，油氣是俄國最重要的外銷收益來源。美國則於3月8日宣布禁止俄羅斯油氣進口。

儘管即將舉行新一輪談判，但過去幾天俄烏雙方代表都表示離達成協議仍有一段距離，烏克蘭外長庫勒巴（Dmytro Kuleba）指出，「在達成具體共識前，任何的條件都只是空口說白話。」