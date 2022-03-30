俄烏戰爭延燒逾1個月，美國雖未直接出兵介入，但也提供不少武器給烏克蘭，並增派軍隊進駐歐洲。美國共和黨前亞太區主席方恩格認為，美國總統拜登在這場戰爭中的作為，並不能吸引美國民主黨的選民，選民更在乎的是民主黨政府能否兌現社會福利政策的承諾；若民主黨希望在11月國會大選有所斬獲，就要花更多錢在社福上，「但好像今年沒有辦法，他們會選得很慘」。

方恩格今(29日)在政論節目《國民大會》中表示，他相信拜登的支持者並不樂見俄烏戰爭繼續下去，因為當初拜登在競選時，一直強調要專注內政，尤其是在社會福利方面，但過去一整年裡，拜登提出的許多社福政策並沒有通過，沒有獲得民主黨參議員全數支持。

方恩格指出，民主黨和共和黨內部都有人希望這場戰爭能繼續打，不過他研判，假設美國前總統川普當初能連任成功，共和黨政府可能也會比較偏向不要打仗、不要送武器到烏克蘭，因為川普主張「美國優先」，但川普如今不在白宮了，有些共和黨國會議員回到比較傳統的路線，希望美國扮演「世界警察」的角色。

方恩格認為，戰爭持續，或者提升美國在歐洲的軍力部署，並不能吸引拜登和民主黨的基層支持者，他們會很失望而不去投票。若民主黨希望在選戰中有所斬獲，就要回到核心價值，花更多錢在社福上，「但好像今年沒有辦法，他們會選得很慘」。方恩格直言，拜登沒辦法利用俄烏戰爭來打選戰，民主黨主張提升社福，若沒有兌現競選承諾，支持者就不會想投票。