台灣何時才能解封？衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎日前悲觀指出，也許明年都不見得有機會，並指若月底就縮短居家隔離至7天可能太快，恐面臨社區感染爆發風險。一份多達近7萬人表態的最新網路民調也顯示，44.8%民眾「不看好明年能解封」，但也有42.4%的人「看好明年解封」。

李秉穎日前接受廣播節目訪問提到，疫苗接種率越低，解封速度越慢，以台灣目前的情況來看，月底若要改成居隔7天，他覺得太快，但明年是否有機會完全解封？他認為必須看未來的疫情趨勢，也不能說完全沒機會。

入口網站《Yahooo奇摩》近日就做了一項網路民意調查，以「你認為明年是否能解封」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為3月25日至29日，截至29日晚間11時40分，共有近7萬名網友投票，投「一定可以」佔12.5%，「可能可以」佔29.9% ，「可能不能」佔30.6%，「絕對不可能」佔14.2%，「不知道/沒意見」佔12.8%。

對於明年全面解封，李秉穎先前即指出有希望但不一定，因為一旦放寬檢疫標準，就要面臨社區感染爆發的風險，有可能縮短為居隔7天後就爆發疫情，到時候又要改回10天，有可能台灣會在10天與7天居隔之間來回幾次，要完全與病毒共存仍需要很長一段時間。

衛福部長陳時中日前則坦言，整體解封是一條一定要走的路，但要兼顧解封同時不要受到太大傷害，開放過程裡面，一定有一些漏出來的，那就是無法避免的。