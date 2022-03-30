教育部推行中小學「班班有冷氣」政策，預計今年5月上路，有網友近日收到學校通知，4月起將陸續進行一系列壓力測試，其中4月21日將進行規模最大的「全國測試」，讓他好奇發問4/21會不會停電？

原PO在PTT八卦板發文指出，自己剛收到學校通知，因配合教育部班班有冷氣政策，學校相關新設電路、EMS控制系統、冷氣系統要進入驗收階段，為進行台電電網荷壓測試，先進行第一階段校內壓力測試，試吹冷氣75分鐘以上，規定「溫度設定要低於氣溫7度」，提醒學生要穿外套保暖。通知單最後也曝光4/21將進行全國測試，讓原PO好奇「那天會不會停電？」

有網友分享學校通知，教室冷氣要進行一系列壓力測試。（圖／翻攝PTT）

貼文引起網友熱議，紛紛留言「哈哈哈，全國電網壓力測試」、「家裡也一起來壓力測試」、「全台一起開16度，壓力測試」、「嚇尿了，行動電源準備好了」、「祈禱那天別下雨吧，起碼還有太陽公公撐著」、「不會啦，火力核電開好開滿」、「這根本是小動物屠殺日...」、「不是缺電，是測試全國中小學冷氣全開」、「傾全國之力讓小學生吹冷氣啊」。

其實近日臉書上已有不少學校進行校內測試，不少小學生在午休測試期間，都穿上厚外套保暖。