許多優秀的社會學家和科學家都強調過，現代人的身體健康一直在退化中，儘管現代科學正努力地從各方面的研究多管齊下，設法改善這個難題，然而退化比率的逐年增加，已對人類構成了極大的危險。

不斷上升的心臟疾病與癌症比例，也引起了大眾的恐慌。美國紐約市公共衛生處公布的統計數據顯示：

◎心臟病罹患率從1907年到1936年間逐年穩定增加，報告中提供的數據還揭露，死亡率在1907到1936年間增加了60%。

◎癌症則從1907年到1936年中增加了90%。

多年的臨床和實驗研究強烈的指出，現代生活少了某個必要因素，而為了找出這項因素，必須找出世界各地中遺世而居的原始民族後裔。

仔細檢視這些民族後，我們發現，他們之所以對許多嚴重疾病有高度免疫力，是因為完全與現代文明隔絕，且飲食習慣一直受長年累積的智慧所指引。在所有的案例中，一旦原始民族裡的某人失去這種孤立性，開始接受現代文明的食物和飲食習慣，他們很快就失去了這種高度免疫的特性。我的研究包含了對孤立民族食物和取而代之的現代文明食物的化學分析。

調查研究的原本用意只是想找出齲齒的原因，但很快就有了重要且意想不到的發現：在接受現代化飲食後，從第一代就可觀察到明顯的影響，其影響急速而持續的惡化，就像歐美現代文明的典型退化作用一樣。

當時已證明，齲齒幾乎就是個人的營養問題所造成，影響更甚於疾病；此外，某些病變也會表現在外觀上，包括臉部畸形和咬合不良。

這裡有一個明顯的案例，從居住在一起的兄弟身上，我們可以看出他們彼此之間所產生的差異。

現代化食物在外赫布里群島的大城市──史東諾威很普遍，可以買到天使食品蛋糕、跟世界上任何社區一樣雪白的白麵包、許多白麵粉製品，以及充斥在商店櫥窗和櫃台的罐裝果醬、罐頭蔬菜、摻糖果汁、帶果粒果醬、各式西點等。這些食物或許很有吸引力，它們的多樣化和高糖分很合這些原始居民的胃口。

仔細研究生活在史東諾威的孩童，會發現他們的身體外觀和路易斯島內陸的孩子有明顯的差異。

我們發現外赫布里群島的哈里斯島上有個家庭，家中兩個男孩，其中一個的牙齒非常健康，另一個的卻有嚴重齲齒──他們是在同一張餐桌前吃飯的親兄弟：

◎哥哥的牙齒很漂亮，仍然喜好像燕麥那樣的原始食物，還有燕麥蛋糕、海產食物和少量乳製品。

◎弟弟蛀牙很嚴重，許多牙齒都掉了，包括兩顆大門牙，他堅持吃白麵包、果醬、高糖分咖啡，還有甜巧克力。他父親憂心的表示，每天早上要叫這個孩子起床去工作是多麼困難的一件事。

(本文摘自《史上最震撼的飲食大真相》/柿子文化)