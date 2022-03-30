最新交易數據顯示，新北市住宅大樓交易佔比為44%，主要分布於新莊及淡水等蛋白區，公寓產品交易佔比僅剩20％，分布在板橋、三重等行政區，顯示蛋白區新大樓比蛋黃區舊公寓更受到購屋民眾青睞，有網友好奇背後原因為何？文章釣出內行人分析，一切都跟錢有關，蛋黃區老房價格不便宜，但可貸成數低、都更不易、修繕成本高及沒有電梯等原因都是讓不少人傾向購買蛋白區新大樓的主因。

去年第三季新北市不動產市場分析季報顯示，新北公寓成交均價落在每坪30.5萬，住宅大樓則為每坪37.7萬，且住宅大樓佔44%為主要交易型態，分布在新莊及淡水等地；公寓則佔交易比20%，分布在板橋、三重及中和等行政區，華廈產品交易佔比則為12%左右。

此外，新北公寓的成交區間為每坪30至40萬，佔40.82%，多分布於中和、板橋等區，單價20至30萬的成交案例則佔27.1%，多在新莊、三重、板橋等地交易。總價部分，新北公寓總價1000萬元以下交易高達71.4%，以新莊、三重及板橋等行政區為主。

數據顯示，蛋白區新大樓比蛋黃區舊公寓更受到民眾青睞，有網友分析箇中關鍵，預算、貸款成數、修繕成本較高及都更不易都是原因，「蛋黃區公寓還是爆貴阿，那幹嘛不去住新的又有電梯」、「主要還是錢的問題，蛋白區房價還是比較便宜，可貸成數也比較高」、「因為蛋黃區老公寓比蛋白大樓還貴」、「說穿了，錢不夠就是地點妥協或屋齡屋況妥協」、「銀行貸款比例有差，錢還是最主要的原因。」