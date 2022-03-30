現在保健食品或者是營養品非常流行，許多病患親友或家屬在探望病人時，除了購買特殊營養食品以外，也喜歡帶個滴雞精、燕窩等等禮盒，甚至還會看到廣告或是親友推薦，就購買坊間宣稱具有抗癌效果的保健食品。

●癌症患者，最需避免惡病質發生

癌症惡病質（cancer cachexia），是指在癌症病程或是治療過程中，因為腫瘤釋放的發炎物質或藥物、心情引起食慾不佳等等眾多問題，導致「人體代謝分解速率」高於「合成速率」，讓我們的體組織開始癌症惡病質有多嚴重？

癌症惡病質其實不難見，調查顯示至少有30%的癌症患者會出現惡病質問題，且在頭頸癌患者因為攝食等問題，更有60%會出現惡病質狀況。流失，顯得消瘦、體力不支、疲倦等等問題。

(圖/好食課提供)

然而，癌症患者在對抗病魔的過程中，最需要的就是體力，且加上癌症惡病質持續發生的發炎問題更會惡化身體組織與器官的狀況，所以根據調查約有20-30%患者的死亡率並非癌症本身，而是源自於惡病質的問題！所以，預防癌症惡病質是治療癌症中，一定要注意的問題！

●營養充足、提升食慾可有效預防癌症惡病質

癌症惡病質，可以更白話的是癌症發生的「綜合性營養不良」，因此最重要的就是給予足夠的熱量、蛋白質與眾多癌症患者所需要的營養素！

但是癌症患者更可能因為疾病、藥物、臥床或疲倦等眾多原因，導致食慾不佳，也會有胃容量小導致攝取食物不足而讓營養狀況不佳。所以在預防癌症惡病質方面，最重要的除了給予足夠的營養以外，更要幫助癌症患者恢復食慾！

●癌症患者，可以喝滴雞精嗎？

過去在滴雞精尚未問世時，許多家屬會燉熬雞湯給患者攝取，但這種方式其實不適合癌症患者。主要原因是雞湯本身燉煮方式與時間，其實大部分的營養皆留存於雞肉中，但一碗200-300毫升的雞湯又佔據了病患的胃部空間，干擾了病患的正餐攝取狀況。

不過，滴雞精則與雞湯不同，透過高壓蒸煮讓一些支鏈胺基酸溶出，且市售的一包滴雞精容量約50毫升，較不容易干擾正餐攝取狀況，因此原則上，癌症患者是適合攝取滴雞精的！

●癌症患者，可以吃保健食品嗎？

除了滴雞精以外，也有許多患者或家屬會詢問，癌症患者可以吃保健食品嗎？但保健食品的範疇太多，從維生素，礦物質到葉黃素、花青素等常見的成分以外，也有DHA、EPA等魚油製品，而每一種成分都可能對不同癌症、藥物具有交互作用。

(示意圖/Shutterstock)

其中，DHA與EPA可以降低發炎反應，但可能會影響患者的免疫系統，而有些癌症用藥是提升癌細胞的自由基，導致癌細胞自噬與凋亡，此時如果攝取大量的抗氧化營養素就可能會影響療程。

因此，除了維生素、礦物質等日常營養素補充以外，原則上我都不建議貿然攝取任何保健食品，除非將這些保健食品與醫師、藥師討論，確認對藥物療程並未有影響，甚至有助益時才能補充！

癌症的療程可能是個漫長的抗戰，飲食上要給予充足的營養與提振食慾，讓餐食豐富化、讓病患吃喜歡吃的東西，或者運用滴雞精提振精神與食慾都是很好的辦法。

除此之外，親友的支持也是對抗病魔的關鍵，多管齊下也才能讓癌症患者願意吃，也才可以避免癌症惡病質與讓療程更加順利完成！