一名人妻不滿，老公每月給婆婆1萬元孝親費，婆婆卻把錢用在照顧撿回來的流浪狗，讓她覺得相當不值得且浪費錢。文章曝光後，不少網友大讚原PO婆婆愛心滿分，並抨擊原PO實在太愛計較。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱婆婆目前住在老公舊家，而婆婆無經濟收入，自從公公過世後，每月倚靠老公給的1萬元孝親費、拾荒與老人年金度日，但婆婆把舊家當成中途之家，大量自路邊撿回流浪狗照顧，把生活費用在狗的醫療費與伙食費，讓她難以接受。

人妻表示，她曾向老公抱怨婆婆的金錢觀，但老公認為須尊重婆婆用錢的方法，且婆婆有積極送養流浪狗，只是多數浪浪都是老狗，難以成功送養，說服她就當是替婆婆做了一間安寧病房，讓她忍不住痛罵：「一萬塊不多不少，但夠我們小家多享受一點，結果我們犧牲自己，卻不被珍惜，真的很X。」

人妻在臉書上抱怨婆婆把孝親費拿來養流浪狗。（翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）

貼文發布在網路上後，快速引起網友留言討論，多數網友一面倒不挺原PO，紛紛表示佩服婆婆對流浪狗的愛心，且婆婆並沒有多向老公討生活費，原PO實在太愛計較，「很有愛心啊，一萬塊要這樣生活很困難欸」、「婆婆是妳的好榜樣，妳要好好學習」；還有網友大膽猜測，「感覺是很沒愛心的人」、「是自己貪得無厭吧！只想著要多享受」。

也有一派網友認同原PO想法，認為每月給婆婆的1萬元孝親費非小數目，是省吃儉用得來的錢，希望能讓婆婆有更好的生活，並非用來養流浪狗，但該篇留言一出又遭其他網友砲轟。