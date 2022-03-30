從影半世紀的山謬．傑克森已經73歲，雖然沒入圍過奧斯卡，不過今年他榮獲終身成就獎。他在新作詮釋孱弱失智的獨居老人，演來毫不費力的原因，是他有6個家人先後罹患阿茲海默症。由於熟悉病程，讓他格外提高警覺，靠著演戲背台詞、3種運動和定量飲食來預防發病。

山謬．傑克森（Samuel L. Jackson）演過殺手、毒梟、混混、軍人和超級英雄首領，「老子沒在怕」的硬漢形象深入人心。最近他在新劇《托勒密的最後時光（The Last Days of Ptolemy Grey）》演出被棄養的失智獨居老人，揣摩孱弱衰老的失憶長者邁向人生終點的歷程絲絲入扣，被譽為從影以來最出色的演出。他坦承沒花太多力氣想像又老又病的慘狀，原因是包括他的祖父、父母、舅舅和阿姨，家族三代有6人都罹患阿茲海默症。

●家族6人發病，失智基因是煎熬，也是警訊

「我一忘記事情時，就開始擔心自己是不是也開始失智。」73歲的山謬．傑克森說起日常偶發的記憶失靈，總讓他想起自己有著失智的基因。他一年平均拍攝3～4部片子，一次能背好幾頁的台詞，但家族病史仍讓他擔心難逃失智的下場。

「我發現祖父不認得我時，我非常震驚。」山謬．傑克森回想，從小同住的祖父非常疼愛他，在確診阿茲海默症之後，病情發展相當快速。接著他的母親和其他長輩也陸續發病。「養育你長大的家人再也不記得你的名字，把你當陌生人，那種感覺好痛、好殘忍。」

家人先後罹患阿茲海默症的歷程深深刻在山謬．傑克森的腦海裡。他在10年前讀到《托勒密的最後時光》原著後馬上被勾住，當時機成熟，他和妻子一起擔任製片，將這部失智主題的故事搬上銀幕。

●一年拍3～4片，背台詞練腦力

山謬．傑克森出道屆滿50年，演過許多膾炙人口的凶狠角色，儘管配角居多，但他累積大量作品，已經73歲高齡，每年仍維持3～4部片子的工作量，粉絲年齡層從五年級生跨越到漫威世代。面對變老，他坦言失智是他目前最大的恐懼，「我每天起床後，還能背好那些電影台詞，這讓我稍為安心，不會一直陷在害怕失智的情緒裡。」

近幾年山謬．傑克森積極宣導健康觀念，陸續為公益組織拍攝衛教宣傳片，包括防癌組織與阿茲海默研究單位，提昇民眾的疾病預防意識。他坦言自己並非一直都注重健康，早年還曾染上吸毒惡習，所幸妻子不離不棄，押著他進入勒戒所。

●吃素7個月甩19公斤，擺脫中風威脅

這幾年山謬．傑克森為了拍戲合約而進行健檢，發現自己的心臟有個要命的血栓，還有高膽固醇和高血壓，是中風和心臟病的高危險群，才明白健康不等人。「我只是個普通人，保持健康才能活得長久快樂。」

山謬．傑克森後來改吃素食，短短半年瘦了19公斤，由於瘦過頭，一度被懷疑罹癌，更被劇組警告再瘦下去就會被換角。後來他恢復定量的正常飲食，拍片時不吃劇組準備的吃到飽餐點，平常則靠著打小白球、皮拉提斯和重訓維持體能。

●失智會遺傳嗎？

失智症是大腦能力退化的病症，阿茲海默症只是其中的一種類型。其他還包括：路易士體失智症、血管型失智症和額顳葉型失智症等。

根據腦科學的研究顯示，像山謬．傑克森的家族失智病史，的確有較高的發病機率。有關失智的危險因子，第一個是年紀。邁入65歲後的失智風險會隨著時間而增加，大約每隔5年會增加2倍。其次是基因，如果家族成員有相關病史，機率也會相對提高，但並非絕對，生活環境、習慣、飲食營養等，都會影響疾病的發生。

美國芝加哥羅許大學醫學中心（Rush University Medical Center）歸納出減少罹患阿茲海默症的5大生活習慣：

1. 低脂飲食

2. 戒菸

3. 喝夠水

4. 每週累積運動時間150分鐘

5. 健腦活動

世界衛生組織WHO也提醒，邁入老年要維持心臟健康，連帶也會有益腦部健康，減少失智風險。