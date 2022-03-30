亞洲首部以病人為主體的《病人自主權利法》（簡稱病主法），以預立醫療決定的方式保障當事人的善終權。立法院榮譽顧問、現任病人自主研究中心（簡稱病主中心）執行長的楊玉欣委員在病主法邁入3週年時刻，帶領病主中心團隊串聯康健雜誌、陳建仁前副總統、作家張曼娟、知名主持人于美人等24位社會影響力人士，推出公益書籍《如果還有明天》。

透過24位名人對病痛與生死的切身故事，期盼跳脫剛性的法律宣傳，以生命的愛與感動，號召眾人在「還有明天」的時刻，討論「如果沒有明天」的話題。病主中心邀請共筆作者們共同啟動社群串聯，發動「如果還有明天」的話題討論，點出「善終」不靠運氣而靠準備，期盼以終點的話題引領眾人重新思考「一路向死的人生，該怎麼活，才不枉此生？」

「病痛與生死長期是華人社會不敢觸碰或討論的話題」，從108年國研院科政中心的民眾關心的百大課題調查中可窺見一斑，該調查顯示民眾相對善終話題，更關注環境、勞工議題、或民生等相關問題。

面對超高齡社會以及後疫情時代的挑戰，相關話題的思考與準備更顯其迫切性，病主中心期盼藉由社會影響力人士的號召、真實故事的感動與啟發，同時配合媒體社群串聯的思考與討論，翻轉眾人對此話題的刻板印象──從終點往回思考人生的重要選項，在每一日活得更踏實，在終點來臨的那一刻更圓滿更無憾！

什麼是病人自主權利法？（圖／病人自主研究中心提供）

什麼是預立醫療照護諮商（ACP）？（圖／病人自主研究中心提供）

放棄急救與預立醫療決定（AD）的不同？（圖／病人自主研究中心提供）

病主法不是安樂死。（圖／病人自主研究中心提供）

病主法對我們有什麼好處？（圖／病人自主研究中心提供）