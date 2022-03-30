當你放肆享用某些食物時，有一個疾病可能正摩拳擦掌要襲擊你！那就是除了三高之外（高血壓、高血糖、高血脂），很熱門的第四高－高尿酸，稍有不慎就容易引發痛風。

●痛風 縱情吃喝易發作

營養師高敏敏表示，痛風顧名思義就是風吹來都會刺骨的疼痛，醫學上稱高尿酸血症，一般是指每100ml血中尿酸值、男生>7mg、女生>6mg。

此外，千萬不要想說尿酸高一點應該還好，若縱情吃吃喝喝，就容易痛風發作，嚴重恐怕終身都要吃藥控制；尤其很多人都不知道自己平常肉類食物吃太多，可能一餐就吃下整天份量的蛋白質，長期下來真的很容易出問題。

●痛風母湯安捏吃 食物錯誤NG混搭

．NG搭配1、豬肚+啤酒（危險指數5顆星）

痛風者食用動物內臟及酒精務必謹慎適量，每日啤酒攝取量：男性<2罐，女性<1罐(一罐以330ml為單位)。

酒精本身就會影響尿酸代謝，若突然間狂飲，更容易引起急性痛風。很多發作到門診諮詢的患者，都會發現：酒精是造成發作的最後一根稻草。

．NG搭配2、竹筍+雞湯（危險指數4.5顆星）

若高尿酸的人或痛風史患者，日常應攝取低普林蔬菜為宜，並減少肉湯攝取。

．NG搭配3、蘆筍+干貝（危險指數4顆星）

兩個看似清淡的食材，其實都是高普林食物，就算是非急性發作期，都要謹慎適量。

建議平時蘆筍可跟蛋一起攝取來減少疲勞，而干貝可與蔬菜一食用幫助抗氧化，盡量錯開兩個高普林食物共同食用的機會。