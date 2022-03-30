不斷攀升的房價，致使雙北客外移鄰近的桃園、中壢區，也因著發展較早，生活機能完全不輸雙北市，再加上親民房價，成為首購與換屋族的首選。值得一提的是，目前正實施的桃園鐵路地下化，使周邊區域推案的詢問度攀升，尤其位於內壢黃金核心地段的「合雄璞御」，珍稀罕見3房深受青睞。

為了提升區域發展，各區所長陸續推出都市計畫，進而提升人潮與金流，連帶房價也會連動攀升。桃園鐵路地下化預計在2022年4月開始施工，第一階段會將桃園、內壢及中壢三站切換至地下新站，而內壢車站廊道將會擴寬，並與桃園醫院站間形成一條綠園道；此外，遠東集團也將在內壢打造國際會議中心、有庠紀念館及藝術中心，未來可望成為內壢地區文藝新地標，也再再顯示此區不可忽視的發展潛力。

未來新內壢車站風貌。(圖/桃園市政府都市發展局)

內壢以鐵路分成前站及後站，區域開發較早，故生活機能十分成熟。由於土地開發幾近飽和、密集度高，因此土地取得更顯珍貴。由合雄建設投資興建的「合雄璞御」，就位於中華路與環中東路之核心珍稀地段，盡享三鐵交通便捷，內壢火車站步行8分鐘即可抵達，開車10分鐘即上國道一號、20分鐘抵達桃園高鐵站。

「合雄璞御」生活機能示意圖。(圖/合雄建設提供)

除此之外附近學區環繞，鄰近自立國小、自強國中，開車約9分鐘抵達中原大學、車程6分鐘抵達元智大學，環境單純無虞，提早讓孩子感受書香氣息；日常採買及娛樂方面，多家商場、餐廳林立，鄰近莊敬路商圈、內壢家樂福、環中東路商圈，環東黃昏市場散步6分鐘即可到達，下樓就有家樂福超市、郵局及商店，便利又省時，非常符合分秒必爭的現代生活方式。

莊敬路商圈。(圖/合雄建設提供)

環中東路商圈。(圖/合雄建設提供)

內壢家樂福。(圖/合雄建設提供)

現場專案王經理表示，對於土地接近飽和的內壢來說，「合雄璞御」一推出就十分搶手。前來詢問的客群以新北、中壢區居多，首購族佔6成，且每週皆有40多組來看房，顯示此推案的魅力。

「合雄璞御」基地面積約771坪，位於中壢區莊敬路與自立三街口，戶數規劃為104戶住家、9戶店面；樓層規劃地上14層、地下3層，一層四戶，住戶單純安全且戶戶邊間、三面採光，每戶皆有良好通風及明亮採光。格局規劃有28-29坪二房、40坪三房以及31坪的2+1房，其中三房為主打格局，每間臥室皆能放置雙人床、皆有開窗，格局方正，居住氛圍舒適且空間通暢。公設則有

接待大廳、中庭花園、交誼廳、健身房、親子遊戲區等。

買房自住要住得長久，生活機能絕對是首要關鍵，因此開發早、生機成熟的內壢，也許是你首購或換屋的好選擇。

合雄璞御

接待中心：桃園市中壢區莊敬路707號旁

貴賓專線：03-435-0055