全球新冠染疫人數已突破 4 億，許多歐、亞國家近期再傳出疫情升溫，而這與病毒新變異 BA.2 確診人數劇增有關。

BA.2 是 Omicron（B.1.1.529）病毒的亞變種，儘管 2021 年底首次發現案例以來，BA.2 變異株仍未演變為主流病毒株，但政府單位與科學家仍密切監測 BA.2 傳染力與疫苗對其有效性，防止新一波大流行發生。

●Omicron 常見亞變種 BA.1、BA.2

目前已經發現確認的 Omicron 亞變種有 BA.1、BA.2、BA.3 三種病毒株。其中 BA.1 是 Omicron 感染者中的主要傳染病毒，其特徵是帶有棘蛋白 R346K 突變，BA.1 分支下還有 BA.1.1 亞譜系。

近期感染數明顯增加的 BA.2 亞變種，則和 BA.1 有 28 處突變差異，這些胺基酸與棘蛋白突變使其相較 BA.1 更具有生長優勢，傳染力也較 BA.1 高出 33%。

重複感染率方面，初步研究顯示已感染過 BA.1 者具有保護力，使其短時間內不容易感染 BA.2 亞變種。此外，以目前全球確診狀況而言，BA.2 導致重症的比例偏低。

●接種疫苗能防範感染 BA.2 嗎？

至於現有疫苗對 BA.2 亞變種能提供的保護力，近期研究指出，接種兩劑 mRNA 新冠疫苗可降低感染 BA.1、BA.2，以及感染後演變為輕度症狀的風險，效果約維持 4-6 個月左右，半年後保護力便下降至 10%。不過當再接種第 3 劑疫苗 2-4 週後，疫苗有效性又能再回升至 70%。

另一項比較 BA.1、BA.2 在居家傳染的丹麥研究顯示，BA.2 在居家環境傳染力較強，家庭成員二度感染 BA.1 的機率為 29%，二度感染 BA.2 機率則高達 39%。

這項研究也指出完全接種者較未接種者能防止感染 Omicron 亞變種，和 BA.1 相比，未接種者也更容易將 BA.2 傳染給家庭成員。綜合而言，接種疫苗對於防範感染 BA.2 亞變種仍有相當效果，不過需要追加劑才能再提升其保護力。