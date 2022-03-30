全台房價高漲，儘管金管會輪番祭出打炒房措施，仍無法抑制房市氣焰。有網友分享親朋好友在桃園、新竹兩地買房，然現在價格較當初大幅攀升，且一有物件釋出都被秒殺，讓他直呼真的太扯了。但有人直言，「若你是屋主，買家開價低於鄰居售價，你會想便宜賣嗎？最簡單的人性在這阿」。

1名網友在PTT房屋板以「為什麼台灣房價不會跌」為題發文，指家中長輩於2020年5月，買了一間在桃園八德的房子，當時一坪僅15萬，現在已經漲到快30萬。

不僅桃園漲幅驚人，原PO續指，有朋友買新竹科技園區周邊物件，2021年買在每坪30萬到40萬之間價位，今年最新價格已經可見5字頭；他大嘆，「不懂為什麼房價不會跌，很多房子一放出來就被搶光光，連買的機會都沒有」。

貼文曝光，有網友點出人性關鍵，「你是屋主，不缺錢，你會想便宜賣嗎？最簡單的人性在這阿」；他舉例，簡而言之，當你500萬買進，兩年後隔壁鄰居賣800萬，當你要賣時，買家開價650萬還說讓你賺一半，不缺錢的情況下，你願意嗎？

其他網友也回應稱，「房價從來都不是行情，是人性的博弈」、「放出來就被搶光，不就是需求>供給，怎麼跌？」、「因為有人接啊，那天沒人接就漲不上去了」、「1.有土斯有財觀念，2.地少、人口往都市集中，3.持有成本低，4.建商跟政府關係非常良好」。