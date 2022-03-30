曾入侵輝達（Nvidia）、三星（Samsung）、微軟（Microsoft）、英特爾（Intel）等科技巨頭的駭客組織Lapsus$，近日被警方破獲，7名成員年齡介於16歲至21歲之間，且首腦疑為其中1名年僅16歲的少年；此外，據其他駭客透露，首腦已經藉駭客攻擊獲取約1400萬美元（折合新台幣約4億）不法所得。

BBC報導，Lapsus$此前入侵微軟、輝達等多家科技公司內部程式碼，英國倫敦警方日前指出，已經逮捕7名駭客組織成員，都是年齡介於16歲至21歲的青少年；警方稱，七名青少年涉嫌與Lapsus$有關的駭客行動遭逮，在接受調查後全部釋放，但調查仍在進行，推測可能是為錢財和名利，但詳細仍待調查釐清。

據調查研究人員表示，這些年輕人會透過「White」、「Breachbase」兩個代號發動網路攻擊，且行徑毫不掩飾，十分高調；日前有駭客起底少年身分，指首腦藉由駭客攻擊已經累積到約1400萬美元。

實際上，這幾名少年高調的舉動早已引起相關單位注意。網安調查公司Unit 221B表示，自去年年中就已經掌握到首腦真實姓名，並與另一家資安業者Palo Alto合作，定期向執法單位通報犯罪情形。

令人訝異的是，Lapsus$首腦疑似一名住在英國牛津、患有自閉症的16歲少年，目前就讀特殊教育學校；少年父親表示對兒子駭客行動毫不知情，雖然知道他十分擅長電腦，但都以為在玩遊戲，因為兒子從未談論從事駭客的事情；而母親也透露，他們曾試圖讓兒子遠離電腦，但從未成功。