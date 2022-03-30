瑞士西部城鎮蒙特魯（Montreux）最近發生一個法國家庭集體跳樓奇案，調查這個謎團的警方今天表示，這個家庭的成員從他們所住的7樓公寓陽台一個接著一個跳下，釀成4死1傷。

這個法國家庭全家5人先後從他們的公寓大樓跳下，其中4人死亡，1名15歲男童倖存，仍處昏迷狀態。地區警方今天報告，這家人最有可能死於自殺。

沃邦（Vaud）地區警方今天宣布，他們的發現「可能得以排除第三方介入，顯示所有受害者是一個接一個從陽台跳下樓」。

警方表示，這家人包括一名40歲男子、他的41歲妻子，她的雙胞胎姊妹、這對夫妻的8歲女兒，以及他們的兒子。這家人過著「離群索居」的生活，最後從逾20公尺高處跳樓。

警方及檢察官正朝「集體自殺」方向偵辦。警方沒有發現任何掙扎痕跡，似乎證明他們跳樓是出於自願，在陽台上則發現一個折梯。

這家人幾乎過著自給自足的生活，井井有條地囤積各種食物，這些儲備占據了他們大部分的生活空間，足以讓他們渡過一場重大危機。警方表示，自疫情開始以來，這家人就很熱中於各種陰謀論和生存理論。

在這家人中，只有母親的雙胞胎姊妹在外工作，那位母親及她的8歲女兒都沒有向地方當局登記，那名女孩沒有上學。

警方在聲明中指出：「這些所有要素都顯示...（這家人）害怕當局干涉他們的生活。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110330

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