台灣梧桐弦樂團精湛演出，琴弦中流洩的情意，感動全場。（盧金足攝）

興建台中國家歌劇院的麗明營造董事長吳春山，2月25日與台灣梧桐弦樂團登上台中國家歌劇院演出「寶島弦情--惜情的春山‧傳唱台灣愛」音樂會，票房結算後總計收入76萬7305元，29日舉行捐贈儀式，捐助三個公益團體，平均每個團體可獲贈25萬5768元，歌聲琴音傳達真摯的台灣愛。

結合知名指揮家王雅蕙、鋼琴家嚴俊傑、台灣梧桐弦樂團與麗明營造董事長吳春山共同出演的「寶島弦情--惜情的春山‧傳唱台灣愛」音樂會，上月25日在台中國家歌劇院大劇院演出贏得滿堂彩。

這場由「新加坡商新意力音樂有限公司」與「台灣梧桐弦樂團」共同發起，麗明營造獨家贊助的音樂會，是緣起於一份「愛台灣」的念想，集結來自三個世代的音樂家齊聚一堂

，用不同的方式演繹傳達對同一片土地的愛。

吳春山表示，音樂會從概念發想、募資、細節策畫、音樂家邀請、場地的協調、老歌重新編曲、宣傳、排練到正式登台，共歷時六個月的製作，動員超過上百人，也創下台中國家歌劇院罕見的票房紀錄，全場近2000個可售座位於開演前一周全部完銷。

這場音樂會在聽眾安可聲不斷、演出人員頻頻出場謝幕的盛況中圓滿劃下休止符。

麗明營造曾於2019年，該公司成立25周年慶時，以企業包場的方式，在台中國家歌劇院大劇院舉辦感恩音樂會，受邀嘉賓均免費入場。

此次為麗明首度贊助售票性質的活動，吳春山在台灣梧桐弦樂團前來提案時，立即表示除全額贊助本次活動經費外，售票收入亦全數捐贈給麗明營造長期支持的三大公益團體，包括「台灣身心障礙藝術發展協會(光之藝廊)」、「台灣行動菩薩助學協會」及「台灣老樹救援協會」。

票房日前結算後總計收入76萬7305元，平均每個團體可獲贈25萬5768元，吳春山29日特別邀請三大公益團體代表，台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華、祕書長游金洲，台灣老樹救援協會理事長陳三奇、台灣身心障礙藝術發展協會(光之藝廊)藝術總監蘇均衡，以及樂團成員與會。

游金洲表示，台灣行動菩薩助學協會廿年來發出一點三億元的助學金、營養午餐等費用，讓很多年學子無後顧之憂，也有課後輔導的機會，成立建築、水電等匠師課程，幫助很多人年輕人學得一技之長，也翻轉生命。

陳三奇強調，用愛心與專業救援老樹，救一棵有生命的老樹，就是對地球的生態盡一分心力，讓樹木繼續更強的生命力。

吳春山表示，除再次對幕前幕後工作人員的辛勞表示謝意之外，同時舉行現金捐贈儀式，希望讓所有購票參與這場音樂盛事的觀眾朋友知道他們對音樂會支持的熱情，麗明善盡企業社會責任，集結眾人的善心將票房收入發揮更大更廣的用途，讓愛在我們共同生活的台灣土地上一直延續下去。