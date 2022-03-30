新北市1名16歲鄭姓高中生25日與11名朋友慶生，席間疑飲酒後情緒高漲，因不明原因自行跳入淡水河中，3天後被民眾發現陳屍河裡；外傳11名朋友當時起鬨死者跳水才釀禍，對此11人皆否認，他們的家長也跳出來說11人全都嚇壞了、身心受創，強調「有可能11人都說謊嗎？」目前檢方還會後續調查死因。

據周刊王報導，外傳鄭姓少年是因朋友在旁「起鬨」才會跳入水中，在場11位同學都否認此說法，某些同學的家長說大家如今都嚇壞了、身心受創，強調「有可能11人都說謊嗎？」、「如果我家小孩也出事，誰能負責？」認為是死者家屬不願意承認事實，但鄭姓少年到底為何墜河，同學家長也無法說明白。

死者遺體昨（29）下午相驗，家屬對於死因沒有異議，也不打算對同學們提告，目前同學們都已做完警方筆錄，檢方發還遺體後，將再傳喚在場人調查死因。

據了解，鄭姓少年與11位各屬3間不同學校的朋友們25日相約在淡水河岸邊慶生，一群人在淡水河岸邊餐廳飲酒做樂，鄭男酒足飯飽後非常開心，疑似席間有朋友鼓吹「跳水慶祝」，鄭姓少年立即帥氣跳河，但之後卻不見蹤影、沒有浮起，友人急向警消報案，但連搜3天未果，遺體至昨日上午才被民眾發現。