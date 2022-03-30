彰化縣消防局昨天晚上11時接獲報案指稱，台61線快速公路北上169公里線西路段傳出車禍意外，1名男子騎腳踏車闖入快速公路，貨車閃避不及輾過男子造成當場死亡，至於男子身分待查。

彰化縣消防局今天發布新聞指出，昨天晚上11時左右接獲報案指稱，台61線西濱快速公路線西路段有腳踏車騎士跌倒在內線，消防隊員到場時發現，闖入快速公路的男子頭顱破裂，當場死亡，於是請警方處理。

警方則說，男子身分以及騎腳踏車闖入快速公路的原因仍待釐清。（編輯：陳政一）1110330