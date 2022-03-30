台中1名女子小芳（化名）去年3月在自家浴室洗澡唱歌，但因音量過大吵到樓上鄰居男子，男子事後與她發生爭執，小芳則指控男子不但惡意將浴室燈關掉，還硬闖浴室內將她強壓在牆壁索吻，男子解釋2人確實有吵架，但他未做出強制猥褻行為，法官最後認定小芳的證據不足，判男子無罪。

判決書指出，小芳與男子分別住在同棟住宅2、3樓，去年3月15日晚間小芳在浴室洗澡時，電燈突然熄滅30秒，她指控男子之後強行闖入浴室，把她壓在牆壁說「讓我親一下」，最後是她極力反抗才阻止，事後她才在母親陪同下報警提告。

而男子在法庭上辯稱，2人當天確實有發生衝突，他有罵小芳髒話，但否認猥褻行為，解釋是因為小芳當時在浴室裡一直大聲唱歌，他覺得很吵才會去敲對方浴室門，但對方沒理會才選擇關電燈，之後事小芳自行開門，他並未闖入，也沒有說「讓我親一下」，全是小芳胡亂指控。

台中地院審理時，小芳稱邊洗澡邊唱歌、穿衣服時浴室燈光有短暫熄滅，此部分說法與男子相符，但小芳指控遭強吻、強壓牆壁等情節卻是雙方各說各話，但小芳無法提供證據佐證，男子僅承認爭執時有抓住小芳手臂，無其他碰觸，不構成強制猥褻罪，因此判決男子無罪，全案可上訴。