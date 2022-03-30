新業建設創辦人、董事長穆椿松表示，繼台中首座宜居建築「大塊森鄰」之後，又一品牌力作「新業大塊森濤」。（盧金足攝）

工作陽台成為家中的活化空間。（盧金足攝）

新業建設董事長卓勝隆強調，「安全第一、利潤第二」，從建築到生活，致力給客戶超乎期待的品質與感受。（盧金足攝）

台中市政府訂出《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，帶動建商響應加入宜居建築行列。（新業建設提供／盧金足台中傳真）

愛護地球、環境從生活中做起，台中市政府訂出《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，讓城市景觀更好、綠美化都市環境，盼達到降溫、環保、永續、節能之效，帶動建商響應加入宜居建築行列，新業建設繼台中首座宜居建築「

大塊森鄰」之後，又一品牌力作「新業大塊森濤」，座落14期重劃區崇德商圈核心，29日公開已吸引很多科技人與企業主、醫生，選擇居住在庭園綠意的生活環境。

台中市府推動宜居城市規畫，不僅是單體建築，整體也一併納入考量，為台中帶來不同的都市景觀與城市發展，宜居綠建築設置及回饋辦法，以點、線、面垂直建構宜居建築及環境，其中，14期重劃區挾各項建設匯聚、交通便利等重大優勢，一躍成為頂級豪宅推案熱區。

新業建設創辦人、董事長穆椿松表示，「新業大塊森濤」廣闊達1315坪建築基地，僅20％建蔽率，讓人忘卻置身繁華市心，還認養周遭的行道樹，打造綠意盎然的生活氛圍。

繁華、增值、綠意兼得，是「新業大塊森濤」地段優勢，崇德路時尚商圈人潮帶來錢潮，鄰近多座大型公園綠地自然環繞，值得一提的是，去年底動工的漢神洲際購物中心，未來將成為北台中全新娛樂焦點，與台中巨蛋相互加持，點亮14期增值新動能。

「安全第一、利潤第二！」新業建設董事長卓勝隆強調，原物料飛漲、鋼筋等建材翻漲好幾倍，加上人工、土地、國際通膨加劇，興建品質嚴格把關，「新業大塊森濤」坐收建設增值與地段榮景，自住置產的熱門選擇。

「新業大塊森濤」22層超高層建築，一層純美四併，戶戶擁有最佳的採光面與視野，無論是高層遠眺山形，或低層近賞園景，感受到自然為伴的喜悅。

中庭延攬日本高野景觀大師石村敏哉執筆，細膩設計「三庭園‧雙水景」，入口北側前庭臨路退縮25米，開放式社區廣場與人行道親切相容，大樹林蔭與鄰里共享舒適散步道。

西園結合茶屋、水景與綠茵草地，動態聚會Party或靜態茶席，內外交融借景，相映成趣；南側靜謐內庭，是人與萬物自然最美的相遇，外圍有密林阻隔喧囂，近處生態池畔，在都市中坐擁宜居空間。

「新業大塊森濤」多達四分之三設計寬敞宜居陽台，家前有院、院裡有樹，寬心賞景、靜心閱讀、或手栽一片花園綠意，自由創思無限可能，感受生活的美好餘韻，層翠而起的樹悅宜居陽台，在建築上交織出一座垂直森林，整體綠覆率超過100％，將自然還給大地。

14期重劃區百家爭鳴，新業建設以「理性的建築人、感性的生活家」為品牌核心，獨步業界垂直整合「開發、設計、營造、行銷、客服、活動」專業團隊。

此外，長期舉辦名人講座、質感手作、品味美學等豐富社區家族活動，從建築到生活，都致力給客戶超乎期待的品質與感受，「新業大塊森濤」能在推案短時間內，即獲得眼界與心境皆高的層峰自住客共鳴，是對新業建設品牌的最高肯定。