美國總統拜登今天表示，儘管俄羅斯入侵烏克蘭引發危機，美國仍快速落實將焦點日益放在亞太地區的印太戰略。

拜登在白宮會見新加坡總理李顯龍時表示，基於規則的國際秩序面臨「空前挑戰」，但華府並未因烏克蘭戰爭分心。

拜登說：「即使在我們處理歐洲危機的同時，我的政府仍強力支持快速落實印度太平洋戰略。」

拜登形容美國是個「感到自豪的印太國家」，並表示希望確保這個地區「自由與開放」。白宮認為崛起中的中國試圖宰制國際貿易路線。

李顯龍呼籲美國與東南亞國家協會（ASEAN）集團建立更密切的關係，表示「這有助於美國在亞太的存在、加深與許多友人的關係和強化在這個地區的戰略利益」。

李顯龍說，希望拜登「深化」與中國的關係，但也與其他國家「強化」關係。這反映做為國際貿易中心的新加坡希望同時與美中維持良好關係。

兩人稍後將共同出席記者會。（譯者：陳政一）1110330