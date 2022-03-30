全聯的數學與大眾不太一樣？1名網友日前逛全聯時發現1款「美國無骨牛小排」正在即期品特價，但原價327元，打6折後竟是「87元」，讓他笑說「全聯『福利』中心特價再特價，隱形優惠中」；其他網友也說「難得算出合理價錢」、「那是全聯的數學，一向都這樣」，也有人點出是貼錯品項了。

臉書「全聯消費經驗老實說」有網友分享近日在逛全聯時，發現架上有特價商品，但價錢似乎「怪怪的」，原來該「美國無骨牛小排」原本標價是327元，上頭貼上大大的「6折」標籤，但打6折後的價格竟是「87元」，讓原PO看了傻眼，拍下照片後分享在臉書社團。

網友逛全聯時發現1款「美國無骨牛小排」正在即期品特價，但原價327元，打6折後竟是「87元」，讓他笑說「全聯『福利』中心特價再特價，隱形優惠中」。（翻攝自臉書「全聯消費經驗老實說」）

原PO提到「全聯『福利』中心特價再特價，隱形優惠中，327的6折是87

數學老師要哭了」；其他網友紛紛笑翻，留言「長官看了，臉都變了」、「衝著87元，手刀買了，管他幾折」、「其實這才是即期品應該有的價格」、「真難得算出合理價錢」、「87元不能再高了」、「哈哈哈！你不懂，那是全聯的數學，一向都這樣」、「小學老師看到會不會淚奔」、「用新台幣下架它」。

也有人說「應該是印很多張黏錯品項了」、「87元也是賺，做生意的人都懂」、「貼錯品項了，可能是豬肉的」、「根據我對全聯的了解，掃條碼後，機器上會顯示的金額，應該會大於327」。