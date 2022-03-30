經濟發展趨緩、萬物皆漲的年代，消費者購物時更會考慮CP值，人氣女鞋品牌D+AF，從網路起家主打平價時尚，近年從線上走入線下開設東區實體門市、南西旗艦店等，品牌今透露今年的展店計畫，除將於6月將插旗台北信義商圈，更將於夏季前進一中商圈拓店，年底也盼登入大型購物商場，同樣是小資族愛牌的CHARLES & KEITH（小CK），銷售也相當不錯，自2017年登台後陸續於北、中部展店，並於去年年底正式插旗高雄，選在最新開幕的義享時尚廣場開設全台最大間店鋪。

D+AF馬銜釦漆皮鬆糕樂福鞋低調細膩的金屬馬銜釦設計，突顯妳的質感品味，880 元。（D+AF提供）

D+AF早春經典鞋款「厚底中跟綁帶牛津鞋」簡單搭配長襪即可穿出視覺豐富的層次感，1080元。（D+AF提供）

D+AF於2005年創立，因高CP值爆紅，於2020年時品牌開設官方APP，創下年營收上看5億的佳績，現品牌欲拓展實體店面，期望今年年度業績突破8億元大關，另外品牌也透露台灣各地消費者的熱愛款式差異，北部消費者入店偏好挑選個性靴款、牛津鞋等，而中南部消費者則因氣候較北部炎熱的關係，更加偏好購買涼鞋，不過樂福鞋款都是品牌消費者熱愛的品項，因此2022早春5款新鞋款中，便有四個品項是樂福鞋款，以滿足消費者喜好。

CHARLES & KEITH 2022春夏系列。（CHARLES & KEITH提供）

同樣是小資族愛牌的來自新加坡的CHARLES & KEITH（小CK），於1996年創立品牌，2011被LVMH集團投資的私募股權投資平台L Capital看中，截至目前為止小CK於美、歐、中東、亞太市場以拓店超過600間，而目前在台灣則共有8間門市，分別位於台北市、新北市、桃園市、台中市等地，去年聖誕節插旗高雄推出面積高達92.7坪的全新概念店。另，CHARLES & KEITH 2022春夏系列也已陸續到位，本季結合Y2K風潮，透過不同面料材質、選色剪裁等細節變化，重新解讀並回味2000年代的流行元素，描繪出集結了現代簡約舒適與復古懷舊氛圍的新時尚樣貌。

CHARLES & KEITH 珍珠花卉樂福鞋1990元。（CHARLES & KEITH提供）