丈夫真心訴苦！1名網友在網路曝光婚後悲慘的生活，他說妻子自從孩子出生後就性趣缺缺，幾乎1、2個月才恩愛一次，他也都盡量把握難得機會「讓妳舒舒服服、累到癱軟」，但近1年來妻子對他態度更冷淡，他最後崩潰喊「我只想要生活有那麼一點潤滑劑，潤滑著彼此」。

該名網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，他因為知道妻子與母親不和，婚後選擇買房自住，妻子每周回娘家也為她換新車，小孩上學前他１人工作支撐著家，之後妻子選擇到超商工作，妻子因工作疲累不斷吃藥、傷身體，他也為妻子找中藥燉補，只要有空檔就會做家事，讓妻子下班能好好休息。

網友說妻子性趣缺缺，他都盡量把握難得機會「讓妳舒服」，但近1年來妻子對他態度更冷淡，他最後崩潰喊「我只想要生活有那麼一點潤滑劑，潤滑著彼此」。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該網友說，妻子在孩子出生後就「性趣」缺缺，1、2個月才恩愛一次，他也願意配合，並把握機會「頭到腳前到後處理的妳舒舒服服，一套下來60分左右，讓妳累到癱軟」，但妻子近1年來對他更冷淡，每次他想與妻子好好溝通，對方只會玩手機並回「不要吵、閃啦、我很累」。

他最後崩潰地寫下「我依舊是妳的老公，妳依舊是我的老婆，我只想要生活有那麼一點潤滑劑，潤滑著彼此的」；其他網友留言「真的，少了潤滑劑，什麼都卡」、「唉，試試看找婚姻諮商吧」、「真的很委屈自己就放棄吧」、「你的耐心也太好，房事這部分完全不能接受！」