上海隔江輪流封城對中國的經濟與社會都是件大事，不只大陸各省市都盯著看，上海市民也自覺這天遲早要來，只是沒想到來得如此急迫與慌亂。封城第2天，青菜成了最稀有物資，對當年大饑荒時期還有記憶的人轉向公園綠化帶挖筍子、刨野菜，還在微信群上相互交換吃綠化帶的心得，有些上海人自嘲：「這又趕上困難時期了，再來一回憶苦思甜。」

上海網格化封控時，大量地依賴外送生活物資。現在擴大為分區封控，送外賣與 訂貨的遞送人員忙得完全沒有休息時間。（圖／新華社）

上海臨時決定深夜發布鴛鴦鍋封城令，只給浦東的市民5小時準備未來幾天需要的生活物資，市民們上網抱怨，時間這麼趕，做決策的人想必也是有什麼難處，否則沒必要冒著挨罵的風險。生活物資當中食物當然是最重要的，肉類還能冷凍，蔬菜類就難了。大批市民一下湧入超市，為搶菜大打出手應該也是意料中事。面對國家重大政策，上海市民不只展示配合政府政策的全國第一大城市的高素質，也表現出在困難環境中的韌性。

上海封控後，網上訂菜一單難求，其中新鮮青菜最為缺乏。（圖／網路）

其實從3月中開始，很多上海人就發現疫情形勢不太對的跡象。一位市民在網上發文說：「辦公室裡的同事越來越少，應該都是被隔離了，住家周邊的社區陸續被封，最後就輪到自己的社區上了中高風險社區的榜單。從此每天起床只有3件事：搶菜、搶菜、搶菜。」但是，大部份訂菜的平台根本一菜難求，等到隔離滿7天，又聽說要封城了，朋友圈的感覺是「看開了」，反正該來的都要來。

浦東、浦西輪流封控被不少市民調侃為九宮格改鴛鴦鍋，浦東挑戰4．1愚人節，浦西挑戰清明節。（圖／推特@Bob20227）

27日半夜沒搶到青菜的人，往後幾天可就困難了。打開訂菜的應用程式，全部項目都是搶光缺貨，就算死盯著搶到一點，配送還得等、還得排班，網民形容「猶如一座接一座的大山擋在前頭」。就像那位半夜在超市搶到2根香菜的中年男子，接下來4天可難熬了。

浦西雖然還沒封控，但知名的上海灘黃浦江畔遊客非常稀少，是非常難得的景象。（圖／新華社）

天無絕人之路，微信朋友圈裡傳來好消息，「有人為了青菜開始對小區的綠化帶下手了！」一位名叫毛利的上海作家，分享了10歲的兒子知道家裡為沒蔬菜發愁，腦筋動到社區綠化帶竹叢土裡的竹筍。家長當然是一陣打罵，回頭一想，也不該浪費，拿它炒了盤肉絲，「嗯？味道還真不錯！還真是幾年來吃過最美味的嫩筍，難怪熊貓愛吃竹子。」

網民在網上分享孩子從社區綠化帶上挖來竹筍的照片，後來還炒了盤竹筍炒肉絲。 （圖／網路）

有網友評論，才封控一天就這樣了？以前沒人在乎的綠色蔬菜，徹底成了稀罕玩意兒。稀罕了價錢就貴，新聞也說了，一棵卷心菜人民幣78.1元（台幣352元）、2顆白菜93元（台幣419元），其他蔬菜也都跟著漲，算算跟豬肉價差不多了。但不知什麼原因，平時就愛吃肉不肯吃菜，卻在隔離期間感覺特別需要蔬菜。網上還傳一張照片，一顆卷心菜78.1元人民幣，跟一張上海飛廣州機票79元人民幣沒什麼差別了，真的是「機票白菜價」。上海高島屋還因為賣了78元人民幣的一顆白菜，被罰了50萬元人民幣（台幣225萬），被網路上的名人批評：上海市場監管局真是沒見過世面。

一顆高麗菜的價格跟一張上海飛廣州的價錢差不多，被網民調侃為「機票白菜價」。而上海高島屋百貨還因為白菜賣78元人民幣被罰款50萬人民幣。 （圖／網路）

既然買不下手，網上很快傳出，除了竹筍，社區綠化帶裡還有很多野菜可以吃，家裡的長輩已經拿著鏟子出門了。一位女老師帶著《中國野菜圖譜》騎車到公園去找，還把圖片與相關文字發在微信群裡，提醒朋友們別挖錯了，以及這個季節哪幾種野菜比較好吃。因社區封控而被困在小區裡的大媽們只好拿著工具東挖西刨的，幾十年記憶裡的野菜知識全用上了。封控時間如果得長了，肯定能多出不少野菜專家。不過朋友圈裡有人警告，社區裡的綠化帶是有噴灑除蟲藥的，恐怕有風險，特別要記得多洗幾次。如果做了之後覺得不錯，可以把做法在朋友圈裡交流。

上海浦西雖尚未封控， 但仍要進行網格化的防疫篩檢，一旦社區出現中高風險病例數，該社區也同樣要進行封控。（圖／新華社）

上世紀90年代曾經有一段時間，上海人與其他城市的人也流行吃野菜，說是經濟發達了，肉類海鮮已不稀奇了，都市裡的有錢人流行到鄉下農家吃野菜，後來城市裡餐館也趕上流行。據當時的老饕們說，很多野菜以前是沒人吃的，是在1960年的3年困難時期鬧饑荒時才發現這些野菜也能充飢。現在吃野菜講究的是天然、健康，但大部份都不太好吃，有幾種因為味道特殊，較常被餐廳拿來做開胃的小菜，例如馬蘭頭，除了香氣特別，傳說吃3次眼睛會發亮，有明目養睛的神奇功效。

現在上海的餐廳裡會用來做開胃小菜的馬蘭頭，早年是沒有人吃的，據說是大饑荒時期有人試著吃了，一般人才把它當作野菜，通常是涼伴，非常好吃。（圖／網路）

面對輪流封城造的生活困境，隔幾天就得足不出戶的上海人與其他緀歷過封城的市民一樣，透過微信朋友圈相互取暖並交流訊息，超市供貨、網上訂生活物資，這東西都有，但是一旦封城了，就沒有想像中的那麼方便順暢。至於上海會封多久？若以深圳為例，封城一周，再一周動態清零，總共14天，已經在3月28日恢復正常生活。上海2區輪流封控或許要稍為久一些，不過總是有指望壓制疫情，怕的只是不知何時又會要再一次的封控。