俄羅斯今天承諾願減少在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊戰事，對此，美國總統拜登表示拭目以待，觀察俄羅斯方面是否落實承諾。

俄羅斯與烏克蘭最新一輪和平談判出現進展，俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）在會後向媒體表示，為提高互信並創造必要條件，促成進一步談判與達成同意和簽署協議的最終目標，俄方承諾在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）周邊減少戰事。

拜登（Joe Biden）今天在與來訪的新加坡總理李顯龍會談後的聯合記者會上被問及此事時表示，「對他們是否遵守，我們拭目以待」，他會觀察俄方是否落實提出的建議。

在與李顯龍會談前，拜登也與法國、德國、義大利與英國領袖會談近1小時，美歐領袖重申持續讓俄羅斯為其在烏克蘭野蠻攻擊付出高昂代價的決心，並持續向烏克蘭提供物資、安全援助，以自我防衛，免受這種無理與無端的攻擊。（編輯：陳政一）1110330