王思偉過去曾為oqLiq走秀，此次受邀以黑白三角印花拼接黑色色塊洋裝觀秀。（伊林娛樂提供）

日前於《全明星運動會》上表現亮眼的王品澔，與同為伊林旗下名模的王思偉，出席台灣設計師品牌oqLiq2022秋冬大秀，當天細雨綿綿兩人依舊十分符合永續發展精神， 王品澔也分享自己的永續小秘訣，就是挑選質感好一點的服裝與家人朋友一起分享衣服，「我不會穿膩了就丟掉，有時候交給其他人，可能還能想出更多搭配的可能。」而過去曾為oqLiq走秀的王思偉，表示自己對該牌服飾十分喜歡，「服裝上面有很多小細節，像有些單品會有些釦環設計，除了方便穿脫也很有設計感。」

王品澔日前出席台灣設計師品牌oqLiq 2022秋冬大秀，展現工裝時髦風範。（伊林娛樂提供）

此次出席活動，王思偉此次以黑白三角印花拼接黑色色塊洋裝現身，王品澔則以靛藍色的排扣大衣，搭配同色系褲裝與內裡白色拼接服裝現身，其中該大衣上的扣環設計，為整體造型增加點新意，也展現工裝時髦的風範。來自古都台南的oqLiq，擅長將東方元素融入服裝設計中，本季以「時空」為主題，運用壓褶紋理、刺繡呈現時空破裂重疊的意象，在服裝面料上，則多選如水庫淤泥、牡蠣殼粉等材料回收利用的用台灣永續面料。

oqLiq 2022秋冬系列。（臺北時裝週提供）

永續為品牌核心理念，過往品牌服裝皆以機能服飾為主，但本季秀場首登場的宛若皮革的灰色排釦風衣，卻突破過往眾人對品牌「機能」形象，增添一點高級時裝感，成為最受眾人矚目的造型之一，對此品牌創辦人林家豪與洪琪表示「其實我們沒有把自己定位在機能品牌，只是剛好我們用的都是機能布料。」

oqLiq 2022秋冬系列。（臺北時裝週提供）

該套造型布料是與「成大樂土」合作，以水庫淤泥製成的仿皮革材質，為2022秋冬系列增添許多跟過往較為不同的服裝樣貌。

oqLiq 2022秋冬系列。（臺北時裝週提供）

過往oqLiq 服裝風格、輪廓較為工裝、剛硬，然而在本季秀場上可看見許多較為柔和的女裝單品，如長短袖、外套、與開襟連身裙等，其中一套具有細緻條紋紋理，隨著模特行走展現金屬光澤，還透著鐵鏽紅的套裝，是本季女裝系列中最令人印象深刻的套裝。

除上述皮革服裝外，本場最萌焦點絕對是由伊林話題模特廖彥龍的可模特搭擋哈士奇「史哭比」，廖彥龍以天青藍拼接灰色機能外套現身，服裝廓形上面也是本季較為精彩的輪廓，以高低雙層拉鏈、夾克製成，為整體增加豐富度。至於我們的最萌焦點身上的牽繩與背心，也成為秀後詢問度超高的單品之一，「很多人來問價，但偷偷告訴你，狗狗的衣服其實全場最貴，光釦具就要五千多。」原來為了這位從朋友家請來的貴賓，他們特別以成本昂貴的水庫淤泥面料製作。

oqLiq於臺北時裝週上邀請槍擊潑辣進行演出，一連唱了末世哀嘆、春風少年兄、站作伙、 Drag Queen 以及為品牌倫敦時裝週的主題曲「棋戰輪迴」。（oqLiq提供）

另外在音樂方面，過往不論實體、線上時裝展演，秀場音樂上可發現品牌的用心之處，在本季倫敦時裝週上，特別請到台灣樂團槍擊潑辣以及饒舌歌手R-Flow 打造主題曲「棋戰輪迴」，將台灣沿海特殊的沙洲與潟湖地形古稱為鯤鯓的寓意融入，而於臺北時裝週上則直接將他們請到現場，帶來更加震撼的聽覺、視覺體驗。另外品牌本季秀上特別請到明年即將上映的《人選之人─造浪者》演員胡瑋杰、詹懷雲走上伸展台，其身上所著的服飾便是品牌於劇中設計的劇服。

New Balance UXC72KW，3480元。（New Balance提供）

New Balance ML574EVG，2880元。（New Balance提供）

在配件方面則攜手New Balance合作並率先亮相的574與XC-72，除在色系上回歸自然配色外，也緊扣環保永續的實踐，該鞋履的製程上有 50% 以上選用環境友善材質，並含至少 3% 生物基質或 5% 再生成分的環保鞋底材料，以上兩款鞋款將於四月起陸續在New Balance官網、全台直營與經銷販售。