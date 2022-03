威爾史密斯暴怒 衝上台揍人。(路透)

美國男星威爾史密斯27日在奧斯卡頒獎台上護妻呼了非裔諧星克里斯洛克一巴掌,此事震驚全球,威爾史密斯也為自己行為失當道歉。主辦奧斯卡頒獎典禮的美國影藝學院今開董事會決定威爾史密斯懲處。威爾史密斯的妻子潔達蘋姬(Jada Pinkett Smith)身為當事人之一,29日也在個人IG公開發聲,表示「這是個用來治癒的季節」。

潔達蘋姬在個人IG發文。(圖取自潔達蘋姬IG)

潔達蘋姬在個人IG發出文寫下「This is a season for healing and I'm here for it.(這是個用來治癒的季節,而我準備好了)」雖然她並未明確解釋是在指什麼,但網友多數認為是在回應威爾史密斯事件。

威爾史密斯在奧斯卡狠打克里斯洛克事件持續延燒!對此,威爾史密斯在奧斯卡典禮隔天發文,首度公開向克里斯洛克和社會大眾致歉,承認動粗是不對的,自己當時的行為是不可被接受和原諒。威爾史密斯的暴力行為震驚觀眾,但奧斯卡收視率也爆增56%。

此外,主辦奧斯卡頒獎典禮的美國影藝學院(The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences)譴責新科影帝威爾史密斯(Will Smith)昨晚在典禮上的動粗行為,已針對此事展開正式檢討。聲明中說:「我們已針對此事展開正式檢討,並將依據我們的章程、行為法則以及加州法律來研究所應採取的進一步作法及此事該有的後果。」

美國影藝學院在長達5頁的聲明中,還詳細說明了組織無法容許的行為,包含「禁止恐嚇、辱罵、跟蹤、辱罵、威脅、欺凌,以及不請自來的身體接觸」,而根據學院的章程,若違反以上的規定將有可能以「暫停會員資格或開除會員資格」進行最嚴厲的處分。