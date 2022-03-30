【愛傳媒黃珊珊專欄】這幾天，陳信瑜局長因為在工會座談會中表達支持我的言論，受到許多質疑與指責，我雖然當天不在現場，但是，陳局長對我的支持與信任，對市府團隊執政的效能如此肯定，市府團隊的向心力如此堅定，還是讓我感動不已。

3月29日，議會質疑陳信瑜局長的請假問題，我想起去年在議會總質詢，勞動局同仁來告訴我陳局長要請假去醫院，我看到他步履蹣跚，氣色很糟，所以立刻要求他去仁愛醫院急診，他家在高雄，女兒還在念小學，台北也沒有親人，他本來還要坐高鐵回家再去看病，當天，我覺得他病的很嚴重，壓著他去醫院。

陳局長戮力從公，對於勞動局業務非常投入，甚至抱病都還是繼續在議會備詢，這次，工會領袖對他的支持與聲援，足以證明他這幾年的努力。

病假數字的背後，又有誰看到呢？政務官因為所謂請假時數被質疑，真的為市府的同事們感到不值。市府的政務官，議員們有事找，午休時間也得去，晚上或是假日也得出席督導相關團體的活動，那些所謂上班時間以外的付出與辛苦，誰看到了？這些都不會有紀錄！

我跟陳局長在進到市府前並不認識，過去的背景更是天差地遠，但進到市府後，或許同為女性，或許都是拼命三娘，才有比較多交集。我想，不管是誰，如果得不到部屬的肯定，那才是該檢討的。

作者為台北市副市長

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