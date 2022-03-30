【愛傳媒簡秀枝專欄】黃土水《少女胸像》塵埃落定，將永遠留在太平國小。資深校友駱錦明義助新台幣一千萬元，將打造久子新家，兼具安全性與公共性。

國藝會董事長林曼麗於3月29日，透露以上訊息。王道集團創辦人駱錦明，29日也證實捐贈1千萬元，協助母校太平國小打造「ONE PIECE MUSEUM」，作為黃土水《少女胸像》展示新空間的事實。

駱錦明同時表示，他不只一次性的捐款，同時發起並結合太平國小校友會，成立永續組織，一方面守護黃土水《少女胸像》遺作，同時以太平國小為據點，推動「ONE PIECE MUSEUM」，讓百餘年來作育無數英才的母校，扮演社區美術館功能，參與台灣美術史的建構與推廣。

目前林曼麗正恊助團隊，從太平國小校友中，徵集建築設計圖，希望未來的黃土水《少女胸像》陳列室，具備現代化設備，明亮安全又可親，可以分享在校同學、校友及社區民眾，讓黃土水早在百餘年前，愛與祝福留母校的初心，永續被推廣。

林曼麗認為，除了硬體陳列室的打造外，未來將會有專業人員進駐，規畫文宣，舉辦各種活動，和社區保持良性互動，不但在地居民，可以就近陪伴欣賞作品，未來也將透過新動線規劃，開發成文化、觀光景點，分享各地藝文饕客。因此，目前不只考慮硬體建設推進，軟體的籌備工作，也緊鑼密鼓，覓尋合適專業人員，為黃土水《少女胸像》作為「ONE PIECE MUSEUM」的完整的策劃、推廣活動，使黃土水的藝術光輝普照，有機且永續性成長。

王道集團創辦人駱錦明，證實了協助太平國小，打造黃土水《少女胸像》專責會館，除陳列黃土水留在人間的獨二的太理石雕塑（另一件為甘露水〉，以及該母校百年累積遺留下來的歷史古物，將來可望悉數作番整理，併同《少女胸像》一起對外呈現。

駱錦明強調，太平國小孕育培養了他們，讓他們在社會上，成家立業，奉獻所長，報達社會，居功厥偉。如果可以盡綿薄之力，回頭報答母校栽培宏恩，他和眾多校友，都當仁不讓，希望樹立美麗承傳。

駱錦明指出，已故老學長黃土水，當年親自把1920年從日本東京美術學校的畢業作品《少女胸像》，攜帶返國，捐贈給母校太平國小，是飲水思源、勿望教誨的最好示範。尤其，《少女胸像》雕工細膩，雍容溫潤，少女久子始終帶著幸福笑容，與太平國小的學弟學妹同在，彷彿與大夥兒一起編織靑春夢想，樂觀迎接未來，百年來堅毅不拔，是大家的偶像，身為太平國小校友，大家回首來時路，無不沾沾自喜，何其幸運，在老學長的藝術啟萌下，完成人生的初階教育。

太平國小在黃土水《少女胸像》加持下，升格成為「ONE PIECE MUSEUM」，也成為校園典範，也會是大稻埕社區的藝文熱點，期待這樣的藝術氛圍，永續發展，太平國小已經開枝散葉，校友滿天下，凝聚廣大的校友力量，共同扮演後盾角色，大家心堅意誠，全力以赴。

黃土水《少女胸像》自從2020年參加北師美術館《不朽靑春-台灣美術再出發》，驚艶各方。因為該展的專業、圓滿與成功，感動了台中張鴻標後代，讓守護在封閉黑箱已經47年的《甘露水》，重建天日，補助了台灣美術史最後一塊拼圖，作品不但無條件捐給國家，並經過半年修護，順利在《光-臺灣文化的啟蒙與自覺》展出，成為全場焦點，黃土水在台灣美術史上領頭羊的角色，當之無愧。

由於台北市太平國小早在1921年獲校友黃土水親自捐贈《少女胸像》，該作品在黃土水成為台灣文化覺醒的象徵，展覽要角後，各方把目光拉回太平國小，希望該校把《少女胸像》捐出，回到公立美術館，使得該校校長徐昀霖、校友會長王裘莉、校友會執行秘書張嘉莉等，倍感壓力。台北市副市長蔡炳坤，帶著市府團隊、北美館長王俊傑等一行人，進入校園了解，並作協調。

林曼麗董事長是出借黃土水《少女胸像》的第一人，該座年逾百年的作品，經過日本專業修復專家森純一，專業細心修護後，聖潔如新，更加引起各方覬覦。林曼麗背負著各方信任，一方面，介入協調，同時積極向企業界募款，作為未來永續安置作品的需要。

根據林曼麗初期想法，有三個方向：

1、由北美館暫時寄存，或永久收藏。比照《甘露水》回歸國美館，由公立美術館作永續典藏、維護與推廣。

2、移至社區，覓尋合適地點，修建大稻埕社區美術館，以「ONE PIECE MUSEUM」，作為鎭館收藏，落實藝術品的公共性。

3、即續留母校太平國小，一方面尊重藝術家黃土水，於1921年親自贈予母校的初衷，另方面，回報太平國小忠心守護該作品逾百年的良苦用心，透過企業 界募款，打造具備安全性、永續性的現代化展示空間，讓太平國小因黃土水國寶作品在學校，而成為社區藝文火車頭，與觀光行腳的嶄新亮點。

林曼麗在一番徵詢與密訪之後，確定續留太平國小最為合適。尤其，獲得也是太平國小校友的王道集團創辦人駱錦明首肯，慷慨捐贈新台幣一千萬元，協助太平國小打造「ONE PIECE MUSEUM」新空間，永續守護黃土水國寶作品，讓《少女胸像》長留母校，讓這個困擾多時的國寶歸屬問題，塵埃落定。

目前硬體改造的徵件工作已經展開，林曼麗高度希望太平國小畢業的建築設計師，挺身而出，參與母校的「ONE PIECE MUSEUM」新里程碑。

1942年4月10日在台北萬華出生，後來移居台北大稻埕，在太平國小上學，該項資歷，與年長47歲的學長黃土水，完全雷同，冥冥中彷佛牽出這項善緣。

林曼麗說，如果硬軟體籌備工作順利，希望以明（2023）年4月10日駱錦明的80歲大壽的當天，可望選作黃土水《少女胸像》進駐新家的開館日，以回報駱錦明一千萬元捐贈的善行義舉，更期待太平國小校友會，在駱錦明的示範與帶領下，成為守護國寶的永續後盾，讓黃土水永遠遺愛人間！

作者為典藏雜誌社社長

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