【愛傳媒朱宗慶專欄】3月29日距離我卸任國表藝董事長，進入倒數第四天。我的新書《心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄》也正式上市，記錄了過去五年三個月來，帶領國表藝三館一團的工作實錄，十七萬字的累積，我期許，這本書能夠成為一份「給藝文未來進行式的備忘錄」。

還記得2017年1月11日，我接任國表藝董事長，在交接典禮上，我明確表示，既然決定接任，就是玩真的，所以我一定會一本初衷，全力以赴！回顧這段日子，我幾乎依照接下棒子時所設定的願景和目標，清楚而明確地進行每一天的工作，馬不停蹄地為我所熱愛的表演藝術全力以赴。

也因為願景和目標很明確，在這五年多的時間裡，我和幕僚團隊，也將所有的工作紀錄，做了完整的保留和累積。其中包含總共四萬六千多筆資料，高達100GB、算起來至少有五十萬個字的文件檔案。而29日發表的新書，就是從這五十多萬字裏頭，整理出十七萬字，5+1個章節。

其中包含，國表藝三館一團發展願景的擘畫、「落實藝術專業治理」核心價值的實踐與堅守，到「一法人多館所」體制下中介組織發揮「整合平台」之能的各項階段性成果，再到對攸關表演藝術整體發展之法制的關切與實際作為，以及自2020年以來因應疫情籠罩對藝文界帶來的衝擊與影響，我在書中逐次闡述理念、提出觀點，也分享決策與推動經驗，除了作為紀錄，也提供各界參考，希望可以一棒接一棒，共同推進台灣表演藝術的動能。

有關落實藝術專業這個核心價值，具體的細節很多，再一次的謝謝我的幕僚團隊、以及時報出版社趙政岷董事長的支持及協助，讓我有機會將這些想法理念轉化為文字，藉由專書的出版與大家分享。

身為終身的表演藝術工作者，我雖然即將卸下國表藝董事長的職務，但並沒有要從藝文界退休。接下來，還有很多計畫和事情，已經著手要去進行。我將會從民間團隊的角度，繼續為建構一個美好的表演藝術生態系而努力，也和大家共同打拼，希望透過分享的機會，可以一棒接一棒！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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