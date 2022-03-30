【愛傳媒藺奕專欄】「…由監製我本人、導演柯泓志、製片楊慈萱，率領主要演員黃薇渟、姜康哲、班鐵翔、周丹薇等，以及全體劇組演職員舉行開鏡儀式，一拜…..」

我高聲唸完制式的祈佑，陽光鵲起，開鏡儀式順利完成。雨停了，從大雨傾盆的中台灣趕回台北，遠天滾動的春雷暫歇，發爐真是一個大好的預兆。

我感謝這樣的幸運，感謝不死的自己；我明白路途的泥濘，喜歡歲月見證過的友情，敬仰與他人為善的戰友，依舊崇拜生命裡的真誠，去做自己的那座山。

這個時代已經没有確定性，迎難而上之後，昨日之深淵，來日之淺談。相聚、歡笑、一起拍片、再看一眼雨後的銅鈴花、對傾慕的好友說一句想要說的話，都要趁早。

感謝北市影委會饒紫娟總監的親臨和協助，感謝班哥和丹薇姐的助拳，遠山如黛，清泉灶間，正是雞鳴弄犬時。願天佑劇組，該天晴就天晴、該下雨就下雨，一切順利平安。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。