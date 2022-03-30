由於俄羅斯和烏克蘭和平談判出現至今最明確進展，引發烏克蘭戰事有可能結束的希望，美股今天收盤大漲。

道瓊工業指數上漲338.30點或0.97%，以35294.19點作收。

標準普爾指數攀升56.08點或1.23%，收在4631.60點。

科技股那斯達克指數勁揚264.74點或1.84%，收14619.64點。

費城半導體指數大漲78.411點或2.21%，收3625.582點。（譯者：陳政一）1110330