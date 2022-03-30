俄烏談判進展帶來希望 美股大漲 道瓊上漲338點 06:012022/03/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄烏談判進展帶來希望 美股大漲。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於俄羅斯和烏克蘭和平談判出現至今最明確進展，引發烏克蘭戰事有可能結束的希望，美股今天收盤大漲。 道瓊工業指數上漲338.30點或0.97%，以35294.19點作收。 標準普爾指數攀升56.08點或1.23%，收在4631.60點。 科技股那斯達克指數勁揚264.74點或1.84%，收14619.64點。 費城半導體指數大漲78.411點或2.21%，收3625.582點。（譯者：陳政一）1110330 大雨中突破自我 李允辰首跳進亞運 練鴻慶快評》修憲沒過，民進黨要負全責 #點或 #進展 #大漲 #30 #64 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 進口原物料稅負減徵 延至6月底 04:102022/03/29 財經要聞 修憲複決 蘇貞昌：與大選合併較可能通過 09:512022/03/29 政治 陸GDP增長保5.5...恐難達標 04:102022/03/29 全球財經 疫情衝擊 清明祭祖拜拜用的紙錢也大漲價 18:562022/03/29 生活 蔣萬安：盡力促成公民複決通過 11:362022/03/29 政治 俄烏談判帶來希望 美股上揚 道瓊上漲94點 05:512022/03/29 財經 桃園試辦機慢車改道 衝突點增10倍 04:102022/03/29 地方新聞 《韓股》科技帶頭 韓股走揚 11:482022/03/29 財經 《盤中解析》航運、電子敲邊鼓 挺進17600關 10:082022/03/29 財經 豐興內銷盤價 全面平盤 04:102022/03/29 證券．權證 對「996」說不 大陸多地整治超時加班 10:582022/03/29 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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